Tremendo susto en Pajares: una mujer, herida con varias fracturas al chocar contra una valla cuando esquiaba
La esquiadora tuvo que ser evacuada al HUCA en helicóptero
L. Díaz
Tremendo susto este mediodía en la estación de esquí de Valgrande-Pajares, en Lena. Sobre las 12.00 horas una mujer, que se encontraba esquiando, descendiendo por una rampa de la estación, chocaba contra uno de los vallados. El resultado, heridas graves, con al menos una pierna y un brazo rotos, y con más posibles fracturas por confirmar. La herida, dada su delicada situación, tuvo que ser evacuada al HUCA en helicóptero.
Tal y como indicaron desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los rescatadores llegaron a la zona sobre las 12.16 horas. La mujer ya estaba siendo atendida por el equipo médico de la estación de Pajares. Según las primeras exploraciones, podría tener varias extremidades rotas (pierna y brazo), y sufrir alguna lesión más por determinar.
Difícil traslado
El equipo de rescate la monitorizó, la estabilizó y la inmovilizó con el colchón de vacío. También se le suministró analgesia para aplacar los dolores de las heridas. Dada la complejidad de un posible traslado en ambulancia, se optó por evacuarla en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias. Oficialmente, su valoración médica presenta un pronóstico "reservado".
- Milagro en Blimea: dos heridas leves tras empotrar su coche contra una casa
- El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes
- Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final
- Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro
- El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
- Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones
- León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
- Mieres reafirma su idilio con el Antroxu antes de hacer arder la Trumpchona entre 'glayíos' por la paz