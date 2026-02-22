Tremendo susto en Pajares: una mujer, herida con varias fracturas al chocar contra una valla cuando esquiaba

Tremendo susto este mediodía en la estación de esquí de Valgrande-Pajares, en Lena. Sobre las 12.00 horas una mujer, que se encontraba esquiando, descendiendo por una rampa de la estación, chocaba contra uno de los vallados. El resultado, heridas graves, con al menos una pierna y un brazo rotos, y con más posibles fracturas por confirmar. La herida, dada su delicada situación, tuvo que ser evacuada al HUCA en helicóptero.

Tal y como indicaron desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los rescatadores llegaron a la zona sobre las 12.16 horas. La mujer ya estaba siendo atendida por el equipo médico de la estación de Pajares. Según las primeras exploraciones, podría tener varias extremidades rotas (pierna y brazo), y sufrir alguna lesión más por determinar.

Difícil traslado

El equipo de rescate la monitorizó, la estabilizó y la inmovilizó con el colchón de vacío. También se le suministró analgesia para aplacar los dolores de las heridas. Dada la complejidad de un posible traslado en ambulancia, se optó por evacuarla en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias. Oficialmente, su valoración médica presenta un pronóstico "reservado".