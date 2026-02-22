UGT ve en la industria de defensa "la gran oportunidad para que España pague su deuda histórica con Asturias"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participó este domingo por noveno año consecutivo en el homenaje a Manuel Llaneza, uno de los fundadores del sindicato, en el cementerio civil de Mieres. En esta ocasión centró su intervención en alertar sobre los peligros que pueden suponer en cuanto al retroceso de derechos y libertades los gobiernos de alianza entre derecha y ultraderecha. El líder sindical defendió la necesidad de que los jóvenes conozcan que “la inmensa mayoría de los derechos y oportunidades” actuales son fruto de décadas de lucha sindical.

Homenaje a Manuel Llaneza / Fernando Rodríguez

Advirtió Álvarez del riesgo de retrocesos en materia laboral si la derecha y la ultraderecha alcanzan el Gobierno en España. Puso como ejemplo las reformas impulsadas por el PP en 2011 y advirtió de que podrían repetirse recortes en pensiones, contratación o libertades públicas. Frente a ello, reivindicó los avances de los últimos años: la revalorización y sostenibilidad del sistema público de pensiones hasta 2050, la conversión de millones de contratos temporales en indefinidos y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) un 69 por ciento desde 2018, desde su primer discurso ante la tumba de Llaneza.

La Pereda

En clave asturiana, Álvarez hizo especial hincapié en la situación de las cuencas mineras y en el cumplimiento de los compromisos ligados a la transición energética. Recordó que Asturias necesita que se materialicen los acuerdos vinculados a la descarbonización y lanzó un mensaje directo en relación con La Pereda y el futuro industrial asociado a la térmica, insistiendo en que el sindicato será “exigente” para que no se incumpla lo pactado, la transformación en una central de biomasa y quema de CSR, ahora paralizada por sentencia judicial

Industria de defensa

La Pereda es “absolutamente necesaria” para el futuro industrial de Asturias pero no solo la térmica. Álvarez señaló la industria de defensa como “la gran oportunidad” para la región. “Es una industria imprescindible para vertebrar Europa” y “es el momento de que España pague una deuda histórica con Asturias”, enlazó, reclamando la implantación de fábricas del sector en el Principado. "Todos estamos trabajando para que así sea", aseguró.

Entre las reivindicaciones sindicales, destacó la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en esta legislatura y el objetivo de que el SMI alcance el 60 por ciento del salario medio —1.444 euros—, además de seguir reforzando la estabilidad en el empleo y la negociación colectiva.

Asesinatos machistas

El líder de UGT también dedicó parte de su intervención a la violencia machista, tras una semana “absolutamente criminal” en España. “Hay que llamar a las cosas por su nombre”, afirmó, asegurando que la extrema derecha es “corresponsable” cuando no condena de forma clara estos asesinatos. En este sentido, sostuvo que no basta con eludir el debate y reclamó una posición firme frente a los discursos que, a su juicio, blanquean o minimizan la violencia contra las mujeres. “Con su silencio tienen las manos manchadas de sangre”, sentenció.

En un entorno minero y para ejemplificar el retroceso en los derechos que a su juicio proclama la extrema derecha, Álvarez arremetió contra el diputado de Vox por Asturias, José María Figaredo, al que acusó de utilizar de forma “fraudulenta” el permiso de paternidad. El dirigente sindical criticó que la formación votara en contra de este derecho y, sin embargo, “él lo utiliza para seguir trabajando”. En ese punto hizo referencia a la burguesía asturiana “que se llevó el dinero a Madrid” y lo enlazó con las políticas de privatización de la sanidad, la educación y la rebaja de las pensiones. “Quieren que nos peleemos por la miseria mientras ellos se llevan el dinero”, aseguró. Por eso reclamó la permanencia de un gobierno plural de izquierdas.