Los agentes de Valgrande-Pajares estallan contra Deportes por la "ralentización intencionada" de la telecabina

Ni el buen tiempo calma la tensión en Valgrande-Pajares. La Asociación Nieve y Montaña de Asturias —que integra a concesionarios, clubes de esquí, la Asociación de Vecinos de El Brañillín y la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral)— ha acusado este lunes a la dirección general de Deportes de "engañar" a los usuarios y degradar la imagen del complejo en plena recta final de la temporada.

La telecabina de Pajares. / A. Velasco

Velocidad de la telecabina

La última de las denuncias, ya van decenas esta temporada, es referida a la telecabina, el principal remonte de Valgrande Pajares, que según denuncian los agentes sociales está operando con una "ralentización intencionada". Mientras que el viaje debería durar unos cuatro minutos y medio, actualmente se prolonga hasta los ocho minutos y medio , “lo que durante el pasado puente de Carnaval generó importantes colas y el descontento de los esquiadores”.

Desde la asociación tildan de "excusa" la explicación ofrecida por Deportes, que atribuye la baja velocidad a la elongación del cable. Aseguran que este es un fenómeno "habitual y previsible" en instalaciones nuevas y que “no debería mermar el servicio de forma tan drástica”.

Temporada "récord" de cierres

El colectivo califica la gestión de la directora general, Manuela Eleazar Fernández, como una "estafa colectiva". Según sus datos, de los 71 días posibles con nieve, la estación solo ha abierto con normalidad 45 días (un 63%).

Además, ponen el foco en el cierre durante toda la campaña de los telesquís del Tubo, Fuente la Reina y la cinta de debutantes de la cota superior de Valgrande-Pajares.

El sector advierte que esta situación está ahuyentando a esquiadores leoneses, gallegos y portugueses, deteriorando gravemente la imagen de Valgrande-Pajares como polo de atracción turística para los valles mineros.

El modelo, Fuentes

La Asociación también ve más allá de lo que ocurre en Pajares. Según el colectivo, los "continuos incidentes" no son exclusivos de la estación de esquí lenense, también han ocurrido "en San Isidiro y Leitariegos", que dependen de la Diputación de León. "De esta lluvia de críticas solo parece librarse Fuentes de Invierno, con otro tipo de necesidades, más ligadas a la inversión que a la gestión diaria".

"Todo esto", subrayan, "es fruto de la improvisación, la falta de previsión y los engaños. Así avanza la temporada, y así con toda probabilidad terminará, mientras leoneses, gallegos, portugueses y algún colegio asturiano nos mira con incredulidad".