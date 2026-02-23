"Colegio o escombro", las familias del Eulalia Álvarez de Langreo intensifican sus protestas por los "incumplimientos"

Promesas, promesas pero ninguna solución. Así se sienten las madres y padres del colegio público Eulalia Álvarez Lorenzo de La Felguera, en Langreo, que llevan meses denunciando deficiencias en el centroy que no encuentran más que buenas palabras por parte de las administraciones, pero que ven como el Ayuntamiento de Langreo y la consejería de Educación se pasan la pelota mientras sus hijos acuden a un colegio que, según afirman, “se cae a cachos”.

Las familias, junto con sus hijos, volvieron a concentrarse este lunes a primera hora de la mañana para volver a pedir soluciones. Ya lo habían hecho a principios de mes. “El Ayuntamiento nos dice que hablemos con Educación pero la consejería parece que es un ente que no existe”, apuntó Guiomar Ardura. El pasado jueves la AMPA mantuvo una reunión con responsables municipales, "en la que nos dejaron claro que nuestras acciones no habían surtido ningún efecto".

Así fue la concentración de protesta en el colegio Eulalia Álvarez /

Aulas a 13 grados

Tras la concentración de hace unas semanas ocurrió lo que los padres se temían. Educación reaccionó de inmediato convocando a una reunión al alcalde de Langreo, Roberto Marcos García. Tras el encuentro, la administración regional aseguró que el problema del frío, una de las principales denuncias de los padres, se solucionaría “de manera inmediata” y que se haría cargo el Ayuntamiento. La Consejería garantizó "el compromiso por parte del ayuntamiento de resolver, con carácter inmediato, el problema de la baja temperatura de las aulas". Los críos han tenido que soportar este invierno temperaturas de 13 grados en las aulas y 10 grados en los baños. El colegio debería alimentarse de la red de geotermia del pozo Fondón. Se hizo la instalación no llegó a ponerse en marcha. Eso sí, esas obras, aseguran de los padres, destrozaron el patio de recreo de los alumnos de infantil, que ha tenido que ser clausurado.

Reparto de competencias

En esa reunión, en la que participaron el alcalde, la consejera de Educación, Eva Ledo, y el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, se acordó "acometer la resolución de las incidencias del colegio, dentro de las competencias de cada una de las administraciones, por orden de prioridad y urgencia”.

Todo sigue igual y eso ha llevado a la comunidad educativa a plantar de nuevo sus pancartas delante del colegio. “Estudiamos bajo la lluvia”, “¿Colegio o escombro?”, se podía leer en algunas de ellas, portadas por los alumnos.

Las deficiencias en el centro van más allá de los problemas con la calefacción, que se pueden solucionar poniéndola más horas pero especialmente cambiando las ventanas que con el paso de las décadas han perdido su función aislante.

Las últimas semanas de lluvias también han dejado patentes las goteras en el edificio, otra denuncia a sumar a la lista de desperfectos que ya tienen los padres. Son años sin actuaciones y al parecer sin un mantenimiento adecuado de las instalaciones.

Calendario de protestas

La protesta de este lunes no ha sido la primera ni será la última. La idea es volver a concentrarse a las puertas del colegio cada quince días hasta que alguien les de una solución. Pero no les vale de palabra, quieren ver hechos, quieren ver a los operarios, ya sean municipales o autonómicos, trabajando en el colegio para que sus hijos no tengan que volver a ir a clase con un cartel que pone “Colegio jurásico”.

La ley dicta que es el Ayuntamiento de Langreo quien debe hacerse cargo del mantenimiento, de las obras menores, y que el Principado es el responsable de acometer las reformas estructurales, las actuaciones que afecten al edificio. Por el momento, según denuncian los padres, lo único que hacen es pasarse la pelota de un tejado a otro mientras en el del colegio sigue habiendo goteras.