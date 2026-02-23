El Corredor del Nalón se queda sin desdoblar: los técnicos optan por hacer carriles de incorporación y de salida en ocho enlaces

El Corredor del Nalón (AS-117) no se desdoblará. El informe de alternativas técnicas encargado por el Principado a una empresa opta por otro tipo de soluciones para aliviar el tráfico en esta carretera, "saturada" en algunos puntos, según los propios documentos técnicos. La solución aportada, y por la que se optará al ser "viable técnicamente" pasa por la construcción de "carriles adicionales que faciliten las incorporaciones y las salidas, con el fin de aumentar la fluidez del tráfico".

Estos carriles adicionales se construirán en "los puntos con mayores necesidades de mejora y más potencial para incrementar la fluidez" de la circulación. Se trata de los principales accesos al corredor del Nalón: el llamado "semienlace" de La Felguera, los enlaces de Ciaño y El Entrego, la salida al centro comercial Valle del Nalón, y los enlaces del Sotón, Sotrondio, Carrio y Pola de Laviana.

Según anuncia la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, la estimación técnica "es que estas actuaciones mejoren entre un 15 y un 30 por ciento la capacidad de la vía, que constituye un eje vertebrador para todo el valle del Nalón". El Principado prevé licitar las primeras actuaciones -se empezará por el enlace de Ciaño- "a finales de año, una vez culminado el estudio".

Desde la Consejería se subraya que el documento, todavía en elaboración pero del que empiezan a conocerse sus primeras conclusiones, realiza el análisis de opciones "por tramos, teniendo en cuenta las limitaciones que imponen la traza ferroviaria, la proximidad del río Nalón y la trama urbana". La decisión de no desdoblar por completo la vía se toma a fin de "minimizar los efectos sobre viviendas, infraestructuras y el dominio público hidráulico". Según Movilidad, "este enfoque modular", por tramos, "permitirá ejecutar actuaciones progresivas y complementarias, adaptadas a los condicionantes de cada punto del Corredor".

Ciaño

La primera obra será la del enlace de Ciaño, en el punto kilométrico 6 de la AS-117. Aquí "se dará continuidad a los cuatro carriles de salida e incorporación, aprovechando la disponibilidad de terrenos contiguos. Esta actuación permitirá mejorar la capacidad, la seguridad y la fluidez del tráfico en uno de los puntos en que los estudios técnicos detectan la necesidad de acometer mejoras". También "se reforzará la iluminación para aumentar la visibilidad en este nudo viario".

Movilidad pretende con las futuras obras "eliminar giros directos conflictivos en el corredor y jerarquizar movimientos para separar tráficos locales y de paso". El estudio, recalcan, "se basa en criterios técnicos relevantes, como la atención al tráfico pesado, la integración urbana y ambiental de las actuaciones, la capacidad de minimizar expropiaciones y afecciones al dominio público hidráulico, así como el respeto al entorno del valle y a la ribera del Nalón".

El Principado asegura que de esta forma se pretende conseguir "una red viaria más segura, eficiente y adaptada a las necesidades reales del valle del Nalón, a través de una solución técnica viable y sostenible, que mejorará la movilidad".

El enlace del Corredor en la zona de Carrio y Barredos. / Fernando Rodríguez

Alta siniestralidad

Fue tras un grave accidente en Langreo, con dos fallecidos de una misma familia, cuando a principios de 2024 el Principado anunciaba la puesta en marcha de este estudio después de que numerosas voces denunciasen la peligrosidad de la vía, algo que avalan los datos de siniestralidad. También se tomaron otras medidas de seguridad más inmediatas. Se rebajó la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora y se separaron los carriles de circulación con una línea roja y con bolardos. También se dejó una sola zona apta para el adelantamiento (recta del polígono de La Central) en todo el tramo comprendido entre Sama y Barredos.

En la justificación del proyecto recogida en el anuncio de licitación del informe, el Principado destacaba la importancia del Corredor «para los emplazamientos industriales del Valle», que «generan la mayor parte de las circulaciones diarias», con aforos medios «superiores a los 25.000 vehículos al día en Langreo y entre los 10.000 y los 25.000 vehículos al día en el resto de su recorrido».