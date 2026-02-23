Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias
Juan Vázquez y Santiago García Granda estarán en el campus este martes 24, desde las 18.00 horas
L. Díaz
"La Universidad pública ante la llegada de la universidad privada". Así se titula el coloquio organizado por la asociación Amigos de Mieres y CC OO Enseñanza, y que se celebrará este martes 24 de febrero, a partir de las 18.00 horas, en la Sala de Grados del campus universitario de Barredo, en Mieres.
En el coloquio participarán dos exrectores de la Universidad de Oviedo: el catedrático de Química Santiago García Granda y el Catedrático de Economía Juan Vázquez García. Presenta y coordina la periodista Raquel García.
Los planes de distintas universidades privadas para abrir sedes y ofrecer estudios en Asturias ha abierto el debate sobre el futuro de la Universidad de Oviedo y el futuro de la educación pública. De todo esto y más se hablará este martes en Mieres, con la presencia de dos expertos en el mundo académico y en su funcionamiento.
