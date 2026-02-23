Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias

Juan Vázquez y Santiago García Granda estarán en el campus este martes 24, desde las 18.00 horas

El campus de Barredo, en Mieres.

El campus de Barredo, en Mieres. / LNE

L. Díaz

Mieres del Camino

"La Universidad pública ante la llegada de la universidad privada". Así se titula el coloquio organizado por la asociación Amigos de Mieres y CC OO Enseñanza, y que se celebrará este martes 24 de febrero, a partir de las 18.00 horas, en la Sala de Grados del campus universitario de Barredo, en Mieres.

En el coloquio participarán dos exrectores de la Universidad de Oviedo: el catedrático de Química Santiago García Granda y el Catedrático de Economía Juan Vázquez García. Presenta y coordina la periodista Raquel García.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Los planes de distintas universidades privadas para abrir sedes y ofrecer estudios en Asturias ha abierto el debate sobre el futuro de la Universidad de Oviedo y el futuro de la educación pública. De todo esto y más se hablará este martes en Mieres, con la presencia de dos expertos en el mundo académico y en su funcionamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Milagro en Blimea: dos heridas leves tras empotrar su coche contra una casa
  2. El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes
  3. Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final
  4. Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro
  5. Tremendo susto en Pajares: una mujer, herida con varias fracturas al chocar contra una valla cuando esquiaba
  6. El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
  7. León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
  8. Mieres reafirma su idilio con el Antroxu antes de hacer arder la Trumpchona entre 'glayíos' por la paz

Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias

Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias

Trabajadores, usuarios y familiares de la residencia de mayores de Mieres protestan por los "recortes de personal"

El Descenso Folklórico del Nalón de Laviana ya calienta motores: concurso de carteles y asamblea de simpatizantes

El Descenso Folklórico del Nalón de Laviana ya calienta motores: concurso de carteles y asamblea de simpatizantes

El Principado atiende la demanda del SOMA y pide a la SEPI una reunión sobre el futuro de Hunosa con la empresa y sindicatos

El Principado atiende la demanda del SOMA y pide a la SEPI una reunión sobre el futuro de Hunosa con la empresa y sindicatos

El Corredor del Nalón se queda sin desdoblar: los técnicos optan por hacer carriles de incorporación y de salida en ocho enlaces

El Corredor del Nalón se queda sin desdoblar: los técnicos optan por hacer carriles de incorporación y de salida en ocho enlaces

La otra vida

Mieres celebra la III Feria de FP del Caudal con 500 estudiantes para impulsar la Formación Profesional

Mieres celebra la III Feria de FP del Caudal con 500 estudiantes para impulsar la Formación Profesional

La exposición de la pintora Vivian Esteban, hasta el viernes día 27 en el Cidan de Laviana

La exposición de la pintora Vivian Esteban, hasta el viernes día 27 en el Cidan de Laviana
Tracking Pixel Contents