Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias

"La Universidad pública ante la llegada de la universidad privada". Así se titula el coloquio organizado por la asociación Amigos de Mieres y CC OO Enseñanza, y que se celebrará este martes 24 de febrero, a partir de las 18.00 horas, en la Sala de Grados del campus universitario de Barredo, en Mieres.

En el coloquio participarán dos exrectores de la Universidad de Oviedo: el catedrático de Química Santiago García Granda y el Catedrático de Economía Juan Vázquez García. Presenta y coordina la periodista Raquel García.

Noticias relacionadas

Los planes de distintas universidades privadas para abrir sedes y ofrecer estudios en Asturias ha abierto el debate sobre el futuro de la Universidad de Oviedo y el futuro de la educación pública. De todo esto y más se hablará este martes en Mieres, con la presencia de dos expertos en el mundo académico y en su funcionamiento.