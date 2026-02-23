Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Foro reprocha al Principado la decisión de renunciar a desdoblar el Corredor del Nalón y acusa al Gobierno de Barbón de "trilerismo"

Adrián Pumares esgrime el pacto de 2023 con el Principado para realizar "un estudio serio" sobre la carretera, no "un informe para justificar que no se haga nada".

Adrián Pumares.

Adrián Pumares. / Miki López

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, reprochó este lunes al Gobierno de Adrián Barbón su decisión de renunciar al desdoblamiento del Corredor del Nalón y ha denunciado el “trilerismo político” del Consejero Alejandro Calvo, al que acusa de incumplir el compromiso alcanzado con Foro en la negociación de los Presupuestos de 2024.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Pumares recordó que en 2023 se pactó con el Ejecutivo de Barbón la elaboración de un estudio "serio" para analizar el desdoblamiento de esta infraestructura estratégica para el Valle del Nalón. “Lo que acordamos en 2023 con el Gobierno de Barbón fue un estudio serio para desdoblar el Corredor del Nalón, no un informe de parte para justificar que no se haga nada”, subrayó. Pumares insistió en que el Corredor del Nalón "es una vía fundamental para la seguridad de miles de conductores, para la movilidad diaria de los trabajadores y para la competitividad industrial de las comarcas mineras". A su juicio, limitar la actuación a carriles de incorporación y salida en determinados enlaces "no resuelve los problemas estructurales ni responde a la ambición que merece" la comarca.

Publicación del estudio

Asimismo, exigió "la publicación íntegra del estudio comprometido en sede presupuestaria" y reclamó "transparencia" sobre los criterios técnicos empleados. “Si el Gobierno ha decidido descartar el desdoblamiento, debe explicarlo con claridad y asumir su responsabilidad política. Lo que no puede hacer es cerrar en falso una reivindicación plenamente justificada y actuar como si el compromiso adquirido nunca hubiera existido”, afirmó.

Noticias relacionadas y más

Iniciativas parlamentarias

Pumares anunció además que Foro Asturias impulsará, "a raíz de los últimos acontecimientos", diversas iniciativas parlamentarias para exigir "explicaciones y garantizar que el futuro del Corredor del Nalón se aborde con rigor, planificación y lealtad a los acuerdos alcanzados".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes
  2. Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final
  3. Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro
  4. El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
  5. León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
  6. Mieres reafirma su idilio con el Antroxu antes de hacer arder la Trumpchona entre 'glayíos' por la paz
  7. El enfrentamiento en el centro de mayores de Mieres acaba en los juzgados: la asociación AMA denuncia el 'asalto' a su sede, difamación y agresiones verbales
  8. Nueve restaurantes del parque natural de Redes ofrecen menús especiales con caza este fin de semana

Trabajadores, usuarios y familiares de la residencia de mayores de Mieres protestan por los "recortes de personal"

"Colegio o escombro", las familias del Eulalia Álvarez de Langreo intensifican sus protestas por los "incumplimientos"

"Colegio o escombro", las familias del Eulalia Álvarez de Langreo intensifican sus protestas por los "incumplimientos"

Mató a decenas de peces y contaminó 4 kilómetros de río: sin sanciones por el vertido al Nalón el 1 de noviembre

Mató a decenas de peces y contaminó 4 kilómetros de río: sin sanciones por el vertido al Nalón el 1 de noviembre

Foro reprocha al Principado la decisión de renunciar a desdoblar el Corredor del Nalón y acusa al Gobierno de Barbón de "trilerismo"

Foro reprocha al Principado la decisión de renunciar a desdoblar el Corredor del Nalón y acusa al Gobierno de Barbón de "trilerismo"

Los agentes de Valgrande-Pajares estallan contra Deportes por la "ralentización intencionada" de la telecabina

Los agentes de Valgrande-Pajares estallan contra Deportes por la "ralentización intencionada" de la telecabina

Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias

Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias

El Descenso Folklórico del Nalón de Laviana ya calienta motores: concurso de carteles y asamblea de simpatizantes

El Descenso Folklórico del Nalón de Laviana ya calienta motores: concurso de carteles y asamblea de simpatizantes

El Principado atiende la demanda del SOMA y pide a la SEPI una reunión sobre el futuro de Hunosa con la empresa y sindicatos

El Principado atiende la demanda del SOMA y pide a la SEPI una reunión sobre el futuro de Hunosa con la empresa y sindicatos
Tracking Pixel Contents