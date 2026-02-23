Foro reprocha al Principado la decisión de renunciar a desdoblar el Corredor del Nalón y acusa al Gobierno de Barbón de "trilerismo"

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, reprochó este lunes al Gobierno de Adrián Barbón su decisión de renunciar al desdoblamiento del Corredor del Nalón y ha denunciado el “trilerismo político” del Consejero Alejandro Calvo, al que acusa de incumplir el compromiso alcanzado con Foro en la negociación de los Presupuestos de 2024.

Pumares recordó que en 2023 se pactó con el Ejecutivo de Barbón la elaboración de un estudio "serio" para analizar el desdoblamiento de esta infraestructura estratégica para el Valle del Nalón. “Lo que acordamos en 2023 con el Gobierno de Barbón fue un estudio serio para desdoblar el Corredor del Nalón, no un informe de parte para justificar que no se haga nada”, subrayó. Pumares insistió en que el Corredor del Nalón "es una vía fundamental para la seguridad de miles de conductores, para la movilidad diaria de los trabajadores y para la competitividad industrial de las comarcas mineras". A su juicio, limitar la actuación a carriles de incorporación y salida en determinados enlaces "no resuelve los problemas estructurales ni responde a la ambición que merece" la comarca.

Publicación del estudio

Asimismo, exigió "la publicación íntegra del estudio comprometido en sede presupuestaria" y reclamó "transparencia" sobre los criterios técnicos empleados. “Si el Gobierno ha decidido descartar el desdoblamiento, debe explicarlo con claridad y asumir su responsabilidad política. Lo que no puede hacer es cerrar en falso una reivindicación plenamente justificada y actuar como si el compromiso adquirido nunca hubiera existido”, afirmó.

Iniciativas parlamentarias

Pumares anunció además que Foro Asturias impulsará, "a raíz de los últimos acontecimientos", diversas iniciativas parlamentarias para exigir "explicaciones y garantizar que el futuro del Corredor del Nalón se aborde con rigor, planificación y lealtad a los acuerdos alcanzados".