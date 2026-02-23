Mató a decenas de peces y contaminó 4 kilómetros de río: sin sanciones por el vertido del 1 de noviembre al Nalón

Sin resultados, sin sanciones. La Coordinadora Ecoloxista de Asturias lamenta "que no se haya podido identificar a los autores" del devastador vertido "que denunciamos el pasado 1 de noviembre de 2025". Un vertido en forma "en forma de espumas que durante varias horas fue bajando por el río Nalón", desde la zona de Sotrondio, dejando a su paso "decenas de peces muertos".

El vertido con espumpas que mató a decenas de peces, el pasado mes de noviembre a la altura de El Entrego. / Coordinadora Ecoloxista

Tal y como ha anunciado el colectivo ecologista, "ni el Servicio de Vida Silvestre de la Consejería de Medio Rural, ni el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, fueron capaces de determinar el origen del vertido, a pesar de haber recogido muestras tanto del agua como de los peces muertos". Por tanto, "no se pudo identificar a los autores de estos graves hechos y consecuencias nefastas para el río Nalón", y que tuvieron efecto en "unos 4 kilómetros de cauce", ya que las espumas llegaron prácticamente hasta Sama de Langreo.

Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista, subraya que "estos vertidos son demasiados habituales en los cauces asturianos por la permisividad que hay con el mal funcionamiento de muchas depuradoras, o por vertidos autorizados de empresas que emiten más de lo permitido, pero que es difícil detectarlos en el momento".

La de los vertidos, advierte, es "una lacra que no acaba de desaparecer en los ríos asturianos". Como resultado, el "impacto sobre los pocos peces que quedan en los ríos, que sufren las malas condiciones del agua, la escasez de caudal y el aumento de temperaturas". Reclaman los ecologistas que se tomen medidas "contundentes y efectivas para frenar la contaminación de nuestros cauces, no pueden seguir siendo cloacas más tiempo".