Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Mató a decenas de peces y contaminó 4 kilómetros de río: sin sanciones por el vertido del 1 de noviembre al Nalón

Los ecologistas lamentan que las investigaciones no hayan encontrado al causante de las espumas "devastaron" el cauce entre Sotrondio y Sama

VÍDEO: Aparecen truchas muertas por vertidos en el río Nalón

VÍDEO: Aparecen truchas muertas por vertidos en el río Nalón

LNE

Luisma Díaz

Luisma Díaz

El Entrego

Sin resultados, sin sanciones. La Coordinadora Ecoloxista de Asturias lamenta "que no se haya podido identificar a los autores" del devastador vertido "que denunciamos el pasado 1 de noviembre de 2025". Un vertido en forma "en forma de espumas que durante varias horas fue bajando por el río Nalón", desde la zona de Sotrondio, dejando a su paso "decenas de peces muertos".

El vertido con espumpas que mató a decenas de peces, el pasado mes de noviembre a la altura de El Entrego.

El vertido con espumpas que mató a decenas de peces, el pasado mes de noviembre a la altura de El Entrego. / Coordinadora Ecoloxista

Tal y como ha anunciado el colectivo ecologista, "ni el Servicio de Vida Silvestre de la Consejería de Medio Rural, ni el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, fueron capaces de determinar el origen del vertido, a pesar de haber recogido muestras tanto del agua como de los peces muertos". Por tanto, "no se pudo identificar a los autores de estos graves hechos y consecuencias nefastas para el río Nalón", y que tuvieron efecto en "unos 4 kilómetros de cauce", ya que las espumas llegaron prácticamente hasta Sama de Langreo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista, subraya que "estos vertidos son demasiados habituales en los cauces asturianos por la permisividad que hay con el mal funcionamiento de muchas depuradoras, o por vertidos autorizados de empresas que emiten más de lo permitido, pero que es difícil detectarlos en el momento".

Noticias relacionadas y más

La de los vertidos, advierte, es "una lacra que no acaba de desaparecer en los ríos asturianos". Como resultado, el "impacto sobre los pocos peces que quedan en los ríos, que sufren las malas condiciones del agua, la escasez de caudal y el aumento de temperaturas". Reclaman los ecologistas que se tomen medidas "contundentes y efectivas para frenar la contaminación de nuestros cauces, no pueden seguir siendo cloacas más tiempo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes
  2. Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final
  3. Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro
  4. El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
  5. León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
  6. Mieres reafirma su idilio con el Antroxu antes de hacer arder la Trumpchona entre 'glayíos' por la paz
  7. El enfrentamiento en el centro de mayores de Mieres acaba en los juzgados: la asociación AMA denuncia el 'asalto' a su sede, difamación y agresiones verbales
  8. Nueve restaurantes del parque natural de Redes ofrecen menús especiales con caza este fin de semana

Mató a decenas de peces y contaminó 4 kilómetros de río: sin sanciones por el vertido del 1 de noviembre al Nalón

Mató a decenas de peces y contaminó 4 kilómetros de río: sin sanciones por el vertido del 1 de noviembre al Nalón

Trabajadores, usuarios y familiares de la residencia de mayores de Mieres protestan por los "recortes de personal"

Los agentes de Valgrande-Pajares estallan contra Deportes por la "ralentización intencionada" de la telecabina

Los agentes de Valgrande-Pajares estallan contra Deportes por la "ralentización intencionada" de la telecabina

Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias

Dos exrectores, en el coloquio de Amigos de Mieres sobre la llegada de la Universidad privada a Asturias

El Descenso Folklórico del Nalón de Laviana ya calienta motores: concurso de carteles y asamblea de simpatizantes

El Descenso Folklórico del Nalón de Laviana ya calienta motores: concurso de carteles y asamblea de simpatizantes

El Principado atiende la demanda del SOMA y pide a la SEPI una reunión sobre el futuro de Hunosa con la empresa y sindicatos

El Principado atiende la demanda del SOMA y pide a la SEPI una reunión sobre el futuro de Hunosa con la empresa y sindicatos

El Corredor del Nalón se queda sin desdoblar: los técnicos optan por hacer carriles de incorporación y de salida en ocho enlaces

El Corredor del Nalón se queda sin desdoblar: los técnicos optan por hacer carriles de incorporación y de salida en ocho enlaces

La otra vida

Tracking Pixel Contents