Mieres celebra la III Feria de FP del Caudal con 500 estudiantes para impulsar la Formación Profesional

Mieres quiere intensificar su apuesta por la Formación Profesional (FP). Para ello, ha organizado para estos días 24 y 25 de febrero (martes y miércoles) la III Feria de la FP del Caudal, en la que se prevé que participen unos 500 estudiantes de la comarca. De fondo, la reivindicación el gobierno local de conseguir implantar en el concejo el ansiado ciclo superior de Emergencias, algo que la Consejería de Educación tiene "en estudio".

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Educación que dirige Belén Alonso, explicó que esta semana se celebrará la III Feria de FP del Caudal. Una cita que tendrá lugar en el Mieres Centru Cultural (MCC) y que tiene como objetivo "dar a conocer y promocionar entre el alumnado los ciclos formativos ofertados en la comarca".

Cinco institutos

Los Institutos Bernaldo de Quirós, Sánchez Lastra, Batán, Valle de Turón y Valle de Aller participarán en la cita y mostrarán "de forma interactiva, práctica y amena su oferta de FP en dos jornadas". Unos días que además, se convierten en punto de encuentro entre el profesorado, el alumnado y los jóvenes estudiantes "que están en un momento de elección de su futuro académico y formativo". A la cita no faltarán además varias empresas. Está previsto que más de 500 estudiantes pasen por este escaparate, con el que se darán a conocer todas las modalidades de FP que se pueden cursar en IES del Caudal.

Estratégica

Para el gobierno de Mieres la Formación Profesional "es un eje estratégico y por ello trabajamos para seguir ampliando año a año la oferta”, señaló la concejala de Educación, Belén Alonso, que recordó que este curso se ha implantado un nuevo ciclo de grado medio, Electromecánica de Maquinaria, y que se está trabajando para conseguir la llegada del ciclo superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil. Una propuesta "que ha sido apoyada por el parlamento asturiano". También se desea ampliar la oferta de la familia de Informática y Comunicaciones en la comarca del Caudal.

“Consideramos estratégica tanto la implantación de nuevos ciclos formativos en el concejo como garantizar inversiones para modernizar la maquinaria y las instalaciones para una FP moderna”, apuntó la edil, que incidió en que esta feria es un espacio para poner en valor la FP y todo lo que genera a nivel académico, formativo, profesional y laboral.