El PP alerta de la pérdida de 3,4 millones de euros si no se conecta la caldera de biomasa del Batán a la red de calor de Mieres

Los mierenses, y los visitantes, han sufrido durante meses las obras en el centro de la villa para instalar la que según el Ayuntamiento será una de las redes de geotermia más importante de Europa. Todo ese "sufrimiento" puede ser el balde si se cumplen las previsiones del PP local. Esa red de geotermia debe estar conectada a una caldera de biomasa en el lavadero de Batán, de Hunosa, pero la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Mieres "paraliza automáticamente" todas las licencias, incluida la que se debe conceder a Hunosa para la puesta en marcha de la caldera de biomasa. Eso supone, en opinión del PP, que el Ayuntamiento de Mieres podría perder los 3,4 millones de ayudas europeas para esa red de geotermia.

Instalaciones del lavadero del Batán. / A. Velasco

Pérdida de 3,4 millones de euros

Ante esta situación, el senador del PP por Asturias y presidente del partido en Mieres, José Manuel Rodríguez, "Lito", junto al concejal Víctor Ferreira, exigieron este lunes al equipo de gobierno, de IU, "que adopte las medidas jurídicas necesarias para garantizar la concesión de la licencia de la caldera de biomasa en El Batán, una infraestructura imprescindible para la puesta en marcha de la red de geotermia". Lito Rodríguez advirtió del riesgo que esta paralización administrativa de licencias pueda tener sobre un proyecto estratégico valorado en 3,4 millones de euros y financiado con fondos europeos.

El senador popular subrayó que “sabemos que la aprobación del Plan General de Ordenación conlleva una suspensión automática de licencias por ley, pero pedimos a Izquierda Unida que no se escude en eso para bloquear la caldera". "Si la red de calor no tiene caldera, no funciona. Y, si no funciona, Europa nos pedirá que devolvamos el dinero, por muchas prórrogas que hayamos conseguido para tapar las zanjas de las calles. Sería un desastre tener una inversión millonaria enterrada e inservible”, advirtió Rodríguez.

La solución propuesta por el PP

Por su parte, Víctor Ferreira, detalló los aspectos técnicos que han derivado en el actual “atropello” jurídico y ofreció una vía de solución. En este sentido, explicó que "el nuevo documento, el Plan General de Ordenación, cambia la calificación de los terrenos del lavadero del Batán, que pasan de un teórico uso educativo/universitario en el plan de 1996 a Industrial en el actual”. “Este cambio sobre el papel es lo que el Ayuntamiento podría usar como excusa para denegar la licencia a Hunosa”, afirmó, pero el edil popular mantiene que "existe una continuidad de uso industrial en la parcela". Hunosa lleva décadas allí y la nueva norma busca precisamente consolidar la actividad energética. Por tanto, "la caldera no contradice el futuro planeamiento y la licencia es viable”.

Ferreira lanzó una advertencia: “los Fondos Next Generation exigen cumplir con el ‘Etiquetado Verde’, lo que implica una reducción real de emisiones. Si la red no entra en funcionamiento porque falta la caldera, incumplimos el objeto del contrato”. “Haber conseguido prórrogas para la obra civil de las calles no servirá de nada si la red se queda fría. Europa exigirá el reintegro total de la subvención si no hay funcionalidad”, concluyó