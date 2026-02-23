Trabajadores, usuarios y familiares de la residencia de mayores de Mieres protestan por los "recortes de personal"

Medio centenar de trabajadores, residentes y familiares de la residencia municipal Valle del Caudal, en Mieres, se concentraron este lunes ante las instalaciones para denunciar los recortes en personal que, según subrayan, ha provocado la última licitación del contrato de gestión.

Concentración contra los recortes en la Residencia de mayores Valle del Caudal, en Mieres / D. O.

Nuevo contrato

Los sindicatos UGT y CC OO aseguran que desde que el pasado 1 de enero entró el vigor el nuevo contrato hay menos trabajadores. En concreto, señalan, se ha prescindido de una puericultora en el turno de mañana y otra en el turno de tarde, pasando en los dos casos de 8 a 7 profesionales. Además, según las centrales sindicales, hay una persona menos en cocina y tanto en portería como en enfermería se ha reducido media jornada, pasando de tres personas a jornada completa a dos y otra a media jornada. Todo ello para atender a un total de 64 residentes. En la Residencia trabajan alrededor de medio centenar de personas, con cuatro puestos de trabajo menos que el año pasado, según los datos de los sindicatos.

Patricia Corral (CC OO) y Sonia Fernández (UGT) insisten en que “pese a que el número de residentes se mantiene sin cambios, el nuevo contrato contempla una reducción de personal en áreas fundamentales como gerocultores, enfermería, cocina y portería, además de una disminución de las horas de atención médica”.

Ajustes de plantilla

Las representantes sindicales rechazan las explicaciones del Ayuntamiento de Mieres, que afirma que el número de trabajadores respecto al de residentes está por encima de la ratio. “Desde la plantilla queremos dejar claro que estar por encima de la ratio no garantiza una buena asistencia”, ya que “los mínimos solo aseguran que el servicio no incumple la ley, pero no que la atención sea suficiente ni de calidad”. Para las trabajadoras, “ajustar las plantillas al límite supone menos tiempo de cuidados y un deterioro de la atención a las personas mayores”.

Además, añaden, “las plazas correspondientes a jubilaciones y excedencias no han sido cubiertas debido a la reducción del personal”.

Subrogaciones

En su crítica al Consistorio mierense apuntan también hacia la subrogación de personal, incluida en los pliegos de licitación del contrato. Quieren dejar claro que no se trata de un mérito o garantía del Ayuntamiento, sino de “de una obligación legal recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en el convenio colectivo”. Además, esa subrogación, “no impide despidos posteriores, como ya ha ocurrido en el servicio de cocina” por lo que en su opinión “queda en evidencia la falta de garantías reales para la plantilla”.

Para Corral y Fernández, y para el resto de sus compañeros, los recortes que denuncian “suponen un claro deterioro de la calidad asistencial, menos tiempo de atención directa a nuestros mayores y un aumento de la sobrecarga laboral para la plantilla”. En su concentración de este lunes ante la Residencia se mantuvieron firmes en su rechazo a que se ahorre “a costa de los cuidados” y en su exigencia de que esos recortes sean “revisados de manera inmediata” para “garantizar una atención digna y de calidad para todas las personas mayores a las que cuidamos”.

"Cumple todos los estándares", dice el Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento aseguraron este lunes que la residencia "cumple todos los estándares de calidad y de dotación de personal. Es más, tiene más personal que las ratios que se exigen para las residencias de Asturias y cuenta con servicios no obligatorios como médico, trabajadora social o psicólogo".

La gestión de la residencia tiene un presupuesto de 1,8 millones de euros anuales y "es una prioridad para el Ayuntamiento teniendo en cuenta la importancia de este servicio, uno de los pocos de carácter municipal que existen en Asturias".

Más personal desde la pandemia

La explicación que se da respecto a los recortes es que el centro "venía manteniendo operativo los refuerzos extraordinarios que se fijaron en la pandemia, siendo la única residencia en Asturias que mantenía aún estos refuerzos de personal, y se ha procedido a normalizar la situación, manteniendo incluso algunos refuerzos en áreas como limpieza",

Desde el Ayuntamiento de Mieres "respetamos la movilización de las trabajadoras, pero no la compartimos". "No solo no hay recortes de personal", aseguran, "sino que la residencia cuenta con más personal que el que exige la normativa para un equipamiento de sus características".