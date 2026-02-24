El alpinista Juanito Oiarzabal carga en Mieres contra la "masificación" de las grandes cimas del planeta: "Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio"

El alpinista vasco Juanito Oiarzabal, toda una leyenda entre los montañeros españoles y el sexto del mundo en ascender las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta, estuvo este martes en Mieres para ofrecer una charla en el marco de las XXXVIII Jornadas de Montaña del concejo. Habló del "Proyecto 2x14x8.000, segunda ascensión al Lhotse", en el marco de la iniciativa con la que trató de repetir la hazaña en ascender los catorce ochomiles.

El reto no se pudo completar porque Oiarzabal sufrió complicaciones, entre ellas dos embolias pulmonares, que le obligaron a desistir. El Lhotse, con 8.516 metros, el la quinta cima más alta del planeta y Oiarzabal eligió esta expedición, realizada en 2011, para su exposición en Mieres con el objetivo de "rendir homenaje a Juanjo Garra", compañero suyo en aquella ascensión y que falleció en el Dhaulagiri, en el corazón del Himalaya, solo dos años después. "Era una persona muy humilde y un gran profesional de la fotografía y de la filmación", que trabajó como cámara de expediciones del programa televisivo "Al filo de lo imposible".

Juanito Oiarzabal con César Menéndez / Fernando Rodríguez

Oiarzabal mostró imágenes dirigidas al gran público, "para que todo el mundo entienda lo que es realizar una expedición al Himalaya desde su inicio: la llegada a Katmandú, cómo organizamos la expedición, la llegada al campo base, el montaje de los diferentes campamentos de altura, la cumbre, la bajada...".

Masificación

Oiarzabal realizó la primera expedición al Lhotse, en 1995, en estilo alpino, fuera de temporada, en otoño, mientras que la segunda ascensión "fue todo lo contrario, la hicimos en primavera y cuando había un montón de gente en la zona, sobre todo los que se dirigían al Everest", relata el alpinista vasco, que añade: "La masificación que tenemos ahora en el Everest y en el Lhotse no tiene nada que ver con aquella primera expedición que yo hice en el 95. Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio excepcional para las diferentes agencias de Nepal y de Pakistán".

Sobre su pasión por el montañismo, Oiarzabal destacó que "para mí la montaña es absolutamente todo; una maravilla que nos pusieron ahí para disfrutar de ella, evidentemente cada uno dentro de su medida. Sabiendo que hay que ir bien equipado, hay que ir bien informado y bien preparado. Con respeto y precaución porque a la montaña no hay nunca que subestimarla", expuso, al tiempo que resaltó la gran afición que existe en Asturias. "La tradición y la cultura de montaña que tiene Asturias es muy parecida a la que tenemos en Euskadi". También habló de la "enorme amistad que me une" con Bernabé Aguirre, "un referente en Asturias".

Las charlas de las jornadas de montaña prosiguen este miércoles con Juan Sin Miedo con “Pedaleando por los lugares más remotos” y el 26 de febrero, Rosa Fernández hablará de “Tierras inexploradas. La Montaña de las Asturianas". Cerrará las charlas el 27 de febrero Ramón Portilla con “Mi Himalaya”. Todas estas actividades comienzan a las 20.00 horas en la Casa de Cultura.