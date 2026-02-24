Calendario de espichas en San Martín: estas son las principales citas con la sidra esta primavera

San Martín del Rey Aurelio tiene alma de sidra. La Concejalía de Cultura y Turismo ha presentado este miércoles el calendario de espichas organizadas por el movimiento vecinal, que se celebrarán del 13 de marzo al 26 de abril, con nueve festejos en total, por la zona rural y urbana, recorriendo los pueblos de La Polaúra, Santa Bárbara, Sotrondio, Blimea, L’Edráu, La Malena y La Invernal. La organización corre a cargo de diferentes asociaciones vecinales, culturales y de festejos.

El calendario sidrero arrancará en La Polaúra, los días 13, 14 y 15 de marzo, que repetirá festejo al mes siguiente, el 24, 25 y 26 de abril, a cargo de la asociación cultural La Poláura. Le sigue Blimea, de la mano del Grupo Folclórico, el 20, 21 y 22 de marzo, y Santa Bárbara, organizada por la sociedad de festejos San Bartolomé, en las mismas fechas.

El mes de marzo lo cerrará nuevamente la localidad Blimea, en este caso con la participación de la asociación cultural de la plaza San Roque, los días 28 y 29 de marzo.

En abril las primeras espichas se celebrarán en Sotrondio, promovidas por festejos de San Martín de Tours, y en L’Edráu, a cargo de festejos del Santo Ángel de la Guarda, ambas los días 2, 3 y 4 de abril.

Continuará en Blimea, bajo la gestión de la asociación Nuestra Señora de las Nieves, el 17, 18 y 19 de abril; en la Malena, los mismos días, a través de la sociedad de festejos; y en La Invernal, con la asociación La Verea, en una única jornada, el 18 de abril.

En todas ellas se servirá sidra a raudales, acompañadas de pinchos de bacalao, empanadas, tortillas de patata, huevos cocidos o embutidos, así como productos del mar, véase bígaros, centollos, calamares o mejillones, entre otras tapas.

Promoción

Para la concejala de Cultura y Turismo y vicealcaldesa, Cintia Ordóñez, la presentación del calendario de espichas busca “promocionar en su conjunto y con fines turísticos una tradición singular y muy extendida en este territorio como son este modelo de espichas que invitan a compartir y disfrutar de la sidra y de todas las viandas típicas, así como de la música asturiana, en un contexto diferente, en comunidad, con los vecinos y vecinas del pueblo, mostrando la cultura y la identidad del municipio, de un modo auténtico”, resaltó.

Se trata de “celebraciones muy arraigadas, sin ánimo de lucro, que sirven además como autofinanciación de las propias asociaciones, y que no tienen competencia con la hostelería, que también celebra sus propias espichas, excelentes en nuestro municipio, en diferentes sidrerías”, destacó.

Visita

Por otro lado, el viernes 27 de febrero, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, organiza una visita guiada al Museo de la Sidra, en Nava, que incluye conocimiento de la historia de la sidra, juegos tradicionales, prácticas de escanciado y degustación. Todas las plazas del autobús que se flotan están ya cubiertas.