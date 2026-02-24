Escuela de Música "Víctor Manuel" o zona deportiva "Misael Fernández Porrón": Mieres reconoce a sus vecinos dando su nombre a varios edificios públicos

Día para reconocer la labor desarrollada a lo largo de los años por distintos vecinos de Mieres. El Pleno del Ayuntamiento aprobó este martes 24 de febrero nombrar a título póstumo como Hijos Predilectos de Mieres al pintor Inocencio Urbina y al jugador y técnico de balonmano Javier García Cuesta. Se trata de la máxima distinción que un Consistorio puede otorgar a sus vecinos.

Urbina y García Cuesta pasan así a ampliar la lista de Hijos Predilectos uniendo así sus nombres a Víctor Manuel, el Padre Ángel y José Andrés. Urbina, uno de los grandes artistas del concejo, plasmó en sus lienzos "nuestra historia, paisajes y gentes". Por su parte, García Cuesta, fue "mito del balonmano y embajador de Mieres por todo el mundo".

Escuela de Música

No se quedaron ahí las distinciones aprobadas en la sesión plenaria. Tal y como se indicó desde el gobierno local, también se aprobaron las propuestas de nombres para espacios públicos realizadas por la comisión especial de distinciones y honores. De esta forma, la Escuela de Música de Mieres llevará el nombre del cantante Víctor Manuel. El salón de actos del Atenéu de Turón pasará a llamarse Dolores Valdés (activista y feminista); la zona deportiva de las piscinas de Vega de Arriba llevará el nombre del exalcalde Misael Fernández Porrón y la Plaza de la Estación del Vasco pasará a llamarse Gustavo Losa, también exalcalde del concejo.

Por su parte, el polideportivo de Oñón llevará el nombre del mito del baloncesto Ricardo Hevia; el deportista Juan Luis Fernández dará nombre al polideportivo de Rioturbio y el área recreativa de La Teyerona se denominará Berto Barreo en honor a este sindicalista. Además, la "Huelga del 62" dará nombre a la Avenida Puente Seana, y se solicitará al Principado que el centro de salud Norte pase a llevar el nombre del doctor José Ramón Curto.

Alcalde y PSOE

El alcalde, Manuel Ángel Álvarez (IU), destacó en su intervención la importancia de reconocer de forma oficial las trayectorias y el compromiso con el concejo de estos vecinos. El regidor reivindicó que “los y las mierenses son lo mejor que tenemos”, que añadió que “Hoy es un gran día. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero en Mieres estamos empeñados en demostrar lo contrario”, señaló el alcalde.

Por su parte, desde el grupo municipal socialista se subrayó que "lo mínimo que se puede pedir a una sociedad es estar agradecidos y reconocer la dedicación y el esfuerzo de aquellas personas que ha dedicado su tiempo a trabajar por el bienestar de sus vecinos y vecinas, y hoy lo hemos hecho con dos de nuestros alcaldes Misael Fernández Porrón y Gustavo Losa Martínez, que no contaban con ese reconocimiento público". Un reconocimiento que también se merecen "el doctor Curto, Javier García Cuesta, Dolores Valdés, Ricardo Hevia, Berto Barreo, Juan Luis Fernández, Urbina y Victor Manuel".