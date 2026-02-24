La Formación Profesional busca “clientela” en Mieres: "Aquí aprendes cosas prácticas y complejas en menos tiempo"

Su padre lleva toda la vida enseñando a Sara González, de Lena, a “arreglar cosas”. Él es electromecánico y un día la joven acudió a una feria de Formación Profesional en la que se explicaban las distintas posibilidades que ofrece esa formación, “un profesor me explicó cómo funcionaba todo y decidí darle una oportunidad”. Ahí descubrió que podía ser lo que su padre así que ahora estudia primero de Mantenimiento Electromecánico en el IES Sánchez Lastra de Mieres. La chica tiene muy claro que prefiere la Formación Profesional a los estudios universitarios, “porque en la facultad estás muchos años con mucha teoría. Aquí en menos tiempo aprendes cosas prácticas y complejas: electroneumática, neumática e hidráulica... No es solo usar un torno o una fresadora, aprendes muchísimo más”, defendía este martes en la III Feria de FP del Caudal. Además de las salidas laborales, “puedes trabajar controlando las máquinas del almacén de Amazon y reparando la maquinaria pesada de un túnel”.

Sara González de Lena en la III Feria de FP del Caudal / Ángel González

Enfermeria en Turón

Esa misma visión la comparten María Jesús Ordóñez e Irene Menéndez, estudiantes de Cuidados Auxiliares de Enfermería en el IES Valle de Turón. "A mí me gusta la rama sanitaria. No quería ir a la universidad porque Enfermería me parecía muy complicado, y en cuanto vi este grado, me gustó mucho", explica Menéndez, que además espera que le concedan una beca Erasmus para poder ampliar estudios en el extranjero. La rama sanitaria es una de las que más demanda de trabajadores tienen, “en cuanto acabas la formación hay que hacer tres meses de prácticas en una empresa y lo más habitual es que ya te quedes ahí trabajando”, añade Ordóñez.

Leandro Curto, jefe de estudios del IES Sánchez Lastra de Mieres, en la III Feria de FP del Caudal / Ángel González

Una feria para captar alumnos

La Feria de FP del Caudal tiene como objetivo captar alumnos, “buscar clientes”, como dice Leandro Curto, jefe de estudios del IES Sánchez Lastra. Los alumnos de la ESO acuden para ver las posibilidades formativas para el futuro. Es el caso de Irene Martínez y Mónica Corripio que aprendieron a hacer la maniobra de Heimlich para reanimar o ayudar tanto a un señor mayor como a un bebé.

Esa búsqueda de futuros estudiantes para especialidades que tienen pleno empleo es lo que mueve a los centros de FP del Caudal a acudir a la cita. "Lo que estamos haciendo es dar a conocer a la comarca del Caudal lo que hacemos. La demanda es enorme; en nuestra especialidad, la electromecánica, no cubrimos las solicitudes de las empresas. Nos llaman y salen los alumnos que salen, no hay suficientes. Necesitamos 'clientes'", afirma Leandro Curto.

El profesor anima también a eliminar los viejos estigmas que aún pesan sobre la FP. "Hay un gran desconocimiento en ciclos como Fabricación Mecánica. La gente piensa que es solo 'apretar tornillos', pero en ferias como esta les explicamos a los chavales que hay un Grado Superior de Programación de la Producción donde acabas manejando máquinas de control numérico y fabricando piezas mediante programas informáticos". Según el docente, el perfil de estudiantes de FP ha cambiado: "Desde chavales de 18 años hasta personas de 55, incluyendo titulados universitarios que buscan formación más práctica".

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, a la derecha, en la III Feria de FP del Caudal / Ángel González

Una apuesta municipal

El Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, acudió a la feria para resaltar la apuesta del concejo por la FP. ”Es fundamental que la gente joven vea lo que se ofrece porque, durante años, todos los padres querían que sus hijos fuesen universitarios, dejando de lado la FP", recordó. Para el regidor, la feria es una respuesta directa a la realidad del mercado: "Ahora mismo tenemos una escasez de profesionales especializados increíble. Por eso apostamos por nuevos grados, como el de Emergencias o el de Mecánica de Maquinaria Pesada que acabamos de inaugurar".

La oferta actual de Formación Profesional en la comarca del Caudal se centra en seis centros educativos que cubren once familias. El IES Sánchez Lastra de Mieres actúa como el principal motor técnico con trece ciclos centrados en áreas industriales como la fabricación mecánica, el transporte y mantenimiento de vehículos —incluyendo la especialidad de maquinaria pesada—, la instalación y mantenimiento, y la edificación y obra civil. Por su parte, el IES El Batán, también en Mieres, cuenta con seis ciclos enfocados en la electricidad y electrónica, la madera, mueble y corcho, y las comunicaciones informáticas. El IES Bernaldo de Quirós diversifica su oferta con cuatro ciclos repartidos entre la administración y gestión y las actividades físicas y deportivas. En Turón, el instituto ofrece dos ciclos formativos de la rama sanitaria.

En Moreda, el IES Valle de Aller es un referente regional con seis ciclos dedicados íntegramente a la hostelería y el turismo. Finalmente, la red se completa con el IES Santa Cristina de Lena, que aporta tres ciclos orientados a la administración y el comercio.