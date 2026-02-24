El gobierno de Mieres niega que haya riesgo de perder la ayuda europea de la geotermia, como denunció el PP

El Ayuntamiento de Mieres ha salido al paso de las acusaciones del PP, que afirmaba que estaba en riesgo la ayuda de 3,4 millones de euros recibida por el Consistorio para su red de geotermia. Marta Jiménez, concejala del área de Desarrollo Urbano Sostenible, desmintió este martes a los populares asegurando que "el PP no sabe lo que dice, siembra el alarmismo y evidencia su insolvencia".

Tal y como subrayó la edil del gobierno mierense (IU), la denuncia del PP no sería realista, "siguen instalados en denuncias fake”. La realidad, afirma, es que la financiación europea para la instalación del distrito de calor en Mieres "no corre peligro en ningún caso" y el PP “muestra una irresponsabilidad sorprendente una vez más”.

“Deberían estudiar los temas antes de hacer declaraciones públicas para evitar hacer el ridículo de esta manera”, apuntó la edil, que recordó que Mieres contará con un distrito de calor similar al de las ciudades europeas más avanzadas. “Esa es la realidad que el PP no quiere asumir” volviendo a dejar claro que son “una catástrofe de oposición y una oposición de la catástrofe”.

Según el PP, el riesgo estaría en que la tramitación del actual Plan Urbano paraliza automáticamente las licencias, lo que dejaría sin permiso de instalación la de la gran caldera de la red de calor. "Decir esto es hacer el ridículo", concluyó Jiménez.