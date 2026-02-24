Hunosa luchará por La Pereda y pide "colaboración y agilidad" a las administraciones para superar el revés judicial y cumplir los plazos: "Es un proyecto fundamental"

El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, mostró su confianza en que la transformación de La Pereda seguirá con su tramitación, una vez "superados" lo que denominó "requerimientos adicionales de información" reclamados por la Justicia y destacó que es un proyecto "fundamental" para la propia Hunosa y para las Cuencas. El TSJA anuló la autorización ambiental de un proyecto clave para la pervivencia de la hullera pública, una obra con una inversión de 55 millones de euros y que prevé generar y consolidar 250 empleos. Fernández, además, demandó a las administraciones "agilidad y colaboración" para poder activar un proyecto al que le apremian los plazos, ya que, si no se pone en marcha a tiempo, podría quedarse sin el permiso para conectarse a la red eléctrica.

La transformación de La Pereda se basa en sustituir el carbón que empleó tradicionalmente como fuente de energía por biomasa y combustible sólido recuperado (CRS). La resolución judicial echó abajo la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la instalación, por lo que todo ese procedimiento debe revisarse. Hunosa buscará obtener estos permisos.

Enrique Fernández conversa con Manuel Ángel Álvarez. / M. Á. G.

El presidente de Hunosa aludió a La Pereda en su intervención en la jornada "DH Pozo Fondón, un caso de éxito", organizado en la antigua explotación carbonera tras recibir la semana pasada en Washington la red de geotermia del Fondón el Global District Energy Climate Adward, el mayor reconocimiento mundial en el campo de las infraestructuras energéticas urbanas que concede la Agencia Internacional de la Energía. Fernández habló en presencia, entre otros, del viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y del director general de Energía y Minería, Javier Cueli. También asistieron el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, el concejo en el que se ubica La Pereda, y los regidores de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, Roberto García y José Ramón Martín Ardines, respectivamente.

Sobre La Pereda, el presidente de Hunosa señaló que es el "gran hito" actual de la hullera, aunque "quizá está generando más ruido del que debería. Se está trabajando con seriedad, colaboración y diálogo entre SEPI, el Principado y Hunosa. Sobre este proyecto se ha hablado largo y tendido, pero yo creo que se ha hablado en muchas ocasiones con poco detalle y de una forma poco técnica. El proyecto, como todos los proyectos, tiene elementos que pueden admitir mayor o menor discrepancia, pero lo que es indudable es que es un proyecto tractor que vincula aproximadamente 250 empleos a las comarcas mineras. Y que utiliza la biomasa, un combustible que actualmente tenemos en Asturias, y que de no valorizarse energéticamente de forma ordenada" puede generar incendios. "Y es una instalación que también tiene la capacidad de ser una de las posibles soluciones a la gestión de los residuos en esta región".

Por la izquierda, José Ramón Martín Ardines, Manuel Ángel Álvarez y Enrique Fernández. / M. Á. G.

"Por supuesto", prosiguió Fernández, "Hunosa respeta escrupulosamente todos los procesos urbanísticos, medioambientales y, en general, procesos legales y administrativos. Y lo único que pide es cierta agilidad y cierta celeridad porque estos proyectos están sometidos a subvenciones, a ayudas económicas que en muchos casos vienen vinculados a plazos que la compañía tiene que cumplir. Por eso, la exigencia de celeridad. Nosotros sabemos que las administraciones trabajan bien y mucho, tienen muchas circunstancias que atender, pero también pedimos comprensión a los plazos que maneja la compañía y que no son plazos que nos autoimpongamos, sino que son plazos vinculados a las ayudas y a las subvenciones que Hunosa recibe para poder hacer estos proyectos en la realidad". La hullera, que actualmente tiene 429 empleos, tiene de plazo hasta finales del próximo año para conectarse a la red eléctrica ya que, de lo contrario, expirará el permiso concedido por el Gobierno central.

Enrique Fernández esgrimió que, "en un día como hoy, creo que es buen momento para decir que Hunosa, en relación con el proyecto de la Pereda y otros, ha proporcionado siempre y proporcionará toda la información que se nos solicite, sean las administraciones o sean los tribunales". "Los proyectos de Hunosa como empresa pública son, y no pueden ser de otra manera, proyectos transparentes, que la opinión pública conoce cuando se diseñan, cuando se materializan y cuando se ejecutan e inauguran. Por tanto, esto no va a ser una excepción. Hunosa ha proporcionado y proporcionará toda la información que sea necesaria para obtener los permisos y licencias que sean preceptivos".

"Ruido"

Insistió Fernández, en que lo que "ahora necesita el proyecto, La Pereda, y lo que pedimos es la máxima colaboración y agilidad de las administraciones para poder cumplir con los plazos que esta instalación tiene como consecuencia de ser una adjudicataria del régimen de la subasta de energías renovables. Por tanto, nuestra posición es de máxima colaboración y transparencia, pero también pedimos comprensión con los hitos que la compañía y la inversión tienen que cumplir para no tener penalizaciones" .

Sobre las reacciones que ha generado la sentencia, afirmó Fernández que "aquí hay demasiado ruido, cosas que sinceramente es difícil entender cómo ayudan al proyecto", pero destacó que "sí que Hunosa tiene que agradecer a día de hoy que desde prácticamente todos los ámbitos de la sociedad civil se haya reconocido la importancia estratégica que tiene esta inversión, no solo para compañía sino para las comarcas mineras. Y, por tanto, se haya dicho a todos los niveles que esta es una inversión que, superados estos requerimientos adicionales de información, debe continuar por ser fundamental para Hunosa y para las comarcas mineras".

Principado

Por su parte, tras el acto, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, señaló que el Principado "está muy implicado en que este proyecto vaya lo más ágil posible. Reclamó el presidente de Hunosa agilidad y desde luego que el Principado está muy comprometido en este aspecto. Hemos tenido algunas reuniones y ahora estamos tratando de coordinar una reunión con SEPI, Hunosa y los sindicatos y nosotros mismos para abordar los diferentes escenarios. Y tenemos la máxima disposición a que los trámites sean lo más rápidos y ágiles posibles".

Sobre las exigencias de revisar la tramitación ambiental que emanan de la sentencia, Campo señaló que "es un tema que se está evaluando. Pero lo cierto es que la sentencia no cuestiona aspectos fundamentales, no cuestiona buena parte de los procedimientos llevados a cabo. Y esta puede ser una de las vías a evaluar".