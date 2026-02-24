Mieres modernizará el espacio expositivo del pozo Santa Bárbara con una sala de realidad virtual y una réplica digital

Conseguir transformar el Pozo Santa Bárbara en un espacio expositivo de primer nivel. Este es el objetivo de dos de los tres proyectos turístiscos que han sido adjudicados estos días por el Ayuntamiento de Mieres, con un valor conjunto de más de 320.000 euros.

Tal y como explican desde la concejalía de Turismo de Álvaro González, estas tres actuaciones son la creación de una sala inmersiva en el Pozu Santa Bárbara, la historia de esta explotación minera con realidad virtual y la digitalización de la oficina de turismo, con un recorrido interactivo por el concejo. Tres proyectos "que se pondrán ahora en marcha para dar un salto de calidad en la oferta turística y en el servicio de atención e información al visitante", subrayó el concejal.

En concreto, la creación de una sala inmersiva en el Pozu Santa Bárbara, con un presupuesto de casi 167.000 euros, se centrará en la puesta en marcha de "una estructura modular, que albergará una sala inmersiva en este espacio que permitirá ofrecer una experiencia, adaptada a todo tipo de públicos, sin barreras y garantizando una accesibilidad universal, la de visitar el interior de una mina de carbón ofreciendo un viaje al pasado del primer pozo minero que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en España". La sala contará con "sonido ambiental, vibraciones, proyecciones en alta calidad", estos son "algunos de los ejes de este proyecto que incluye tanto la instalación de esta sala como dotarla de los equipos necesarios y los trabajos de documentación y elaboración de los contenidos y producción de audiovisuales".

Modelo digital de la explotación minera

En cuanto al proyecto digitalización para la interpretación del patrimonio de Mieres, se trata de una actuación que incluye dos lotes diferenciados con un mismo objetivo: "modernizar el servicio de atención e información turística". En este marco, se prevé por un lado la digitalización de la Oficina de Turismo y la creación de un recorrido interactivo por los principales lugares de interés del concejo, que permitirá "descubrir el espacio exterior e interior de cada uno de estos puntos, así como la posibilidad de realizar una visita autoguiada por el concejo". Esta propuesta supondrá una inversión de casi 78.000 euros, mientras que el otro lote incluido en este proyecto, con un presupuesto de más de 76.000 euros, se centrará en desarrollar un modelo digital de las instalaciones del Pozu Santa Bárbara, con realidad virtual e imágenes 3D "para divulgar su historia".

La sala de exposiciones del Pozu Santa Bárbara, durante la muestra "Speculum". / LNE

Estos proyectos, subrayaron desde el Ayuntamiento mierense, serán ejecutados en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Central, financiado por fondos Next Generation de la UE. “Apostamos por la innovación para seguir avanzando en propuestas novedosas que atraigan turismo”, señaló el concejal, que incidió en que Mieres "tiene mucho que ofrecer".