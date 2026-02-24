Dos mil beneficiarios y una nueva fase en estudio: la red de calor que usa el agua de la mina avanza en Langreo (y podría extenderse a estos concejos)

El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, aseguró este martes que la compañía estatal ya trabaja en "la elaboración de estudios y la búsqueda de soluciones para desarrollar una cuarta fase en Langreo de la red de geotermia" ligada al pozo Fondón. Las tres fases anteriores supusieron un desembolso de 5,3 millones y ya prestan servicio a 2.000 beneficiarios en el distrito langreano de La Felguera. Afirmó también el máximo responsable de la hullera que la planta de hidrógeno del Fondón (pensada para producir combustible verde a partir de agua de mina) servirá también para dar más potencia a la red de geotermia.

Fernández realizó estas manifestaciones en su participación en la jornada "DH Pozo Fondón, un caso de éxito", impulsada después de que la semana pasada, en Washington, la red de geotermia del pozo Fondón recibiera el Global District Energy Climate Adward, "el mayor galardón mundial en el ámbito de las infraestructuras energéticas urbanas, el Oscar de la energía", destacó el presidente de la hullera estatal sobre el reconocimiento que concede la Agencia Internacional de la Energía. Hunosa lo ha obtenido en la categoría de mercados emergentes, a proyectos desarrollados en entornos que están transformando su modelo productivo.

Enrique Fernández, durante su intervención. / M. Á. G.

La jornada contó con la participación, entre otros, del viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo; el director general de Energía y Minería, Javier Cueli; el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, el regidor de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines; y el alcalde de Langreo, Roberto García, que animó a que el "compromiso con el concejo siga adelante y que sigamos trabajando juntos para sacar adelante los proyectos que están por venir para nuestra tierra".

"Recurso valiosísimo"

La red de geotermia del pozo Fondón funciona con geotermia de agua de mina y combustión de biomasa, convirtiendo "un problema, el bombeo permanente de agua", destacó Fernández, en hoy "una oportunidad" para la reducción significativa del uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y un "valiosísimo recurso que tenemos que saber gestionar para generar riqueza y empleo". La red de calor del Fondón permite ya reducir más de 1.300 toneladas de emisiones de CO2 al año y genera a sus clientes "unos ahorros garantizados en el gasto energético de al menos el 10% frente a los combustibles tradicionales".

La visita a las instalaciones del pozo Fondón. / M. Á. G.

La red de calor del pozo Barredo, en Mieres, la primera instalación geotérmica de Hunosa, ya fue distinguida, como ahora ha ocurrido con la del Fondón, con el Global District Energy Climate Adward. La red del Fondón llega ya a trece edificios y "ha ido un paso más allá al hibridar la instalación con biomasa, una solución altamente innovadora y pionera en Europa que garantiza el suministro energético a todos los clientes en los momentos de mayor demanda".

"Apuesta ambiciosa"

Enrique Fernández destacó que "la apuesta de Hunosa por las redes de calor es ambiciosa, es una apuesta segura basada en el éxito y el buen hacer" de actuaciones anteriores que "no se detiene aquí. Estamos evaluando iniciativas en Laviana con el pozo Carrio y en Aller con el pozo Santiago. Y en Mieres estamos avanzando en la expansión y repotenciación de la red mediante una caldera de biomasa; el proyecto ya ha sido redactado y hemos solicitado la licencia de obra".

Asistentes a la jornada. / M. Á. G.

También hizo alusión el máximo responsable de Hunosa a otros nuevos desarrollos energéticos renovables, como "la futura planta de hidrógeno que estamos planeando aquí mismo, en el pozo Fondón" y que, "creemos, sincera y modestamente, que puede ser nuestro próximo premio en materia energética. Y cuando digo nuestro, hablo de Hunosa y de las comarcas mineras". "Esta planta de hidrógeno está llamada a situar a nuestras comarcas y a Langreo en la vanguardia de los vectores energéticos limpios. Un proyecto que cuenta con el apoyo de la Unión Europea para una inversión total de 18 millones de euros", remarcó Fernández. Y añadió: "Esta nueva instalación no solo permitirá descarbonizar el sector del transporte, vinculado a desarrollos industriales, sino también permitirá, en un nuevo salto y evolución de esta red geotérmica, utilizar el calor residual procedente de la electrólisis para repotenciar y aumentar la capacidad de la red de calor del Fondón. Con lo cual estaríamos hablando de un nuevo paso en la hibridación, lo que era el calor geotérmico reforzado con biomasa y reforzado con hidrógeno".

Central de almacenamiento energético

Se refirió también Enrique Fernández a Nicolasa, en Mieres, "nuestro último pozo en activo y que cesó su actividad el 31 de diciembre de 2024, que está en una fase de estudio para albergar una central de almacenamiento energético a través del bombeo hidráulico reversible. Un proyecto también pionero en un espacio minero y que genera elevada ilusión en todo el contexto de la compañía, que lo ve posible a medio y largo plazo".

La visita a las instalaciones. / M. Á. G.

"Y tenemos también los ojos puestos", prosiguió el presidente de Hunosa, "en lo que fue una antigua instalación minera, en este caso una escombrera, la de Pumardongo. Estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto de energía solar. Por lo tanto, podemos ir haciendo cuenta de los vectores energéticos en los que Hunosa quiere seguir trabajando. La transición energética, como se puede ver con los distintos ejemplos que he trasladado, no es un ejemplo abstracto ya, no es un desarrollo teórico, una hipótesis. Es una realidad tangible que se construye proyecto a proyecto".