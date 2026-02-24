Universidad privada en Asturias, ¿sí o no? Dos exrectores debatieron en Mieres sobre su idoneidad

La llegada de las universidades privadas a Asturias, Alfonso X a Oviedo y Nebrija a Avilés, provoca opiniones encontradas también entre los que mejor conocen el ámbito universitario. Juan Vázquez y Santiago García Granda, ambos exrectores de la Universidad de Oviedo, coinciden en la defensa de la institución académica pública, pero no tanto en la idoneidad de la implantación de las privadas en el Principado. Lo debatieron este martes en el Campus de Mieres, en un acto organizado por la asociación Amigos de Mieres y CC OO Enseñanza y moderado por la periodista Raquel García.

En la mesa, por la izquierda, Santiago García Granda, Raquel García y Juan Vázquez / FERNANDO RODRIGUEZ

Vázquez fue rector de la universidad de Oviedo de 2000 a 2008 y estuvo al frente CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas -públicas y privadas-) entre 2003 y 2007. Tiene claro que “guste o no, las universidades privadas son un hecho en el sistema universitario español que ha crecido mucho en los últimos años”. El exrector se pregunta entonces “¿por qué no han crecido las públicas?”. La última universidad pública en España se creó en 1998, apuntó, lo que ha provocado que las universidades privadas “vengan a cubrir un crecimiento de la demanda que las públicas no pudieron asumir”.

Puertas al campo

El catedrático de Economía Aplicada fue rotundo y claro: “No se pueden poner puertas al campo ni impedir lo que ya es una realidad”. La llegada de las universidades privadas a Asturias “es un hecho que hay que aceptar con normalidad”, máxime cuando el Principado “es una excepción”, porque “somos la última comunidad autónoma sin universidad privada y eso es una rareza”.

Partiendo de esa base, la de que la llegada de las privadas a Asturias es algo que hay que asumir, Vázquez tiene claro que “hay que pedirles rigor”. “Deben ser universidades que cubran los parámetros académicos exigibles”, asegura, y en su opinión tanto la Alfonso X como la Nebrija “cubren esos parámetros, porque no son proyectos nuevos. En muchos sitios han aparecido proyectos nuevos que pueden ser dudosos, pero estas están contrastadas”.

En su opinión los dos centros adscritos a las universidades que se implantarán en Oviedo y Avilés “deben sumarse a un proyecto regional de formación, educación, investigación y transferencia”.

Potenciar la universidad pública

En lo que sí coinciden los dos exrectores es en que se debe potenciar la universidad pública “para que se fortalezca”. “No se trata de que la pública haga campaña para impedir la llegada de las privadas, sino que las instituciones en Asturias deben fortalecer la universidad pública para que pueda competir en igualdad de condiciones”, apuntó Vázquez. Granda entiende que debe ser así, pero no lo es. “La universidad pública en España tiene una financiación de subsistencia, con una financiación de alrededor del 30 por ciento menos que la media de la OCDE”, por el contra, “las universidades privadas tienen detrás grandes empresas y fondos de inversión que han visto que el comercio de títulos es algo muy rentable”.

Granda, que fuera rector de 2026 a 2021señala que “lo importante es debatir si esas universidades privadas son necesarias en nuestra región y si tienen la calidad suficiente, para que no desvirtúen el sistema universitario asturiano”. Frente a Vázquez, que ve en la Alfonso X y Nebrija una trayectoria acreditada, Granda mantiene que “no tenemos los controles suficientes ni la regulación —una ley de universidades en Asturias— que nos permita realmente seleccionar esos proyectos que den un valor y suban el nivel universitario de la región”.

Por la puerta de atrás

Granda señaló otro aspecto relacionado con la llegada a Asturias de esos centros. “Creo que están entrando por la puerta de atrás, a través de un centro adscrito que legalmente puede tener cobertura porque la ley lo permite, pero no es un buen comienzo para un proyecto educativo”. En caso de que fracase “esos estudiantes quedarán colgados y tendrán que acabar la carrera en Madrid, porque todas estas universidades son madrileñas”.

Otro aspecto que no gusta a García Granda es el apoyo de las administraciones, especialmente de los ayuntamientos, un apoyo “que a lo mejor se le negaría a la universidad pública”. Granda fue más explícito: “Yo mismo pedí el Calatrava -donde se va a implantar la Universidad Alfonso X- durante la pandemia y me dijeron que no, y ahora sí lo van a hacer para la privada. Es una gran apuesta de recursos públicos”. Además, señaló, los estudiantes universitarios de esos centros adscritos “harán prácticas con empresas y eso puede generar un problema por competencia desleal”.

Ambos exrectores coincidieron en que es absolutamente fundamental que esos centros universitarios privados acrediten una calidad suficiente que les permita integrarse en el sistema educativo regional, marcado por una universidad pública centenaria. Eso sí, una vez se entienda que tienen el nivel suficiente, Vázquez ve que su llegada es inevitable y Granda también, pero le gusta menos que así sea.