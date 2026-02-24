La urbanización de los terrenos del soterramiento en Langreo obligará a cortar tres meses la transitada calle Pepita Fernández Duro

Las obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo, impulsadas por el Principado, obligarán a cortar al tráfico buena parte de la calle Pepita Fernández Duro, en La Felguera, durante casi tres meses.

Según informó el gobierno local de Langreo, el corte se iniciará el 2 de marzo y durará hasta el 29 de mayo. Afectará al tramo comprendido entre la gasolinera (calle Baterías de Cok) y el cruce con Bonifacio Carreño. Se permitirá el acceso al polígono industrial de Valnalón, cuya entrada queda fuera del corte.

La urbanización, iniciada de forma oficial el pasado mes de octubre, tiene un coste de 9,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. La intervención, cofinanciada por el Fondo para la Transición Justa, supondrá la transformación integral de un espacio de 55,4 hectáreas a lo largo de más de dos kilómetros, para cohesionar el casco urbano de La Felguera, dividido históricamente por las vías de tren, y consolidar un nuevo eje de unión entre este distrito de Langreo y Sama.

El espacio urbanizado se iniciará en la zona de la nueva estación de Sama-Los Llerones, poco antes del tramo en el que arranca el falso túnel, y habrá una nueva glorieta que permitirá conectar las calles La Unión y José Álvarez Valdés, hasta ahora separadas por las vías. Este espacio dispondrá de una acera con carril bici y zona de aparcamiento.

A partir de ese punto se creará un paseo de cerca de 600 metros de longitud para uso peatonal y ciclista. Se trata de un espacio arbolado, iluminado y con bancos para el descanso. Los primeros metros de este paseo se emplazan en el entorno de la boca sur del túnel, en una zona donde es necesario el vallado perimetral por la situación de las vías.

Paseo

El resto del paseo describe el recorrido del antiguo pasillo ferroviario, siguiendo la curva en forma de "S" que tenía el trazado. Habrá un nuevo vial transversal al antiguo trazado de la vía, contiguo al nuevo cuartel de la Guardia Civil. Los edificios próximos cuentan con fachadas traseras que, en muchos casos, se encuentran en situación precaria y que se integrarán mediante trabajos de ajardinamiento.

La zona afectada por el corte. / LNE

Al final del paseo se ejecutarán dos glorietas, una de ellas para dar un nuevo acceso al polígono de Valnalón, desde el sur. A la altura de Valnalón habrá un bulevar de 500 metros de largo. Su paseo central, de uso exclusivamente peatonal, tendrá un ancho de entre 12,5 y 14,5 metros. El carril bici se ubicará en la acera derecha de la calzada. En las zonas adyacentes y en paralelo a los viales se instalarán jardineras corridas como elementos separadores entre la zona peatonal y la de tránsito rodado.

El pavimento del paseo peatonal será de materiales ecológicos para reducir la contaminación y alternará franjas de diferentes colores. En el entorno de la antigua estación de La Felguera habrá un parque público con espacios verdes, entre otras actuaciones.