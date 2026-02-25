El auge del sector geriátrico en las Cuencas: la residencia Gerontovega, en Langreo, duplica su capacidad y plantilla tras una inversión de dos millones

El sector de los geriátricos está en auge en las Cuencas. Langreo inauguró este miércoles dos unidades de convivencia para personas mayores. Este tipo de residencias cuentan con cocina y espacios de ocio comunes para potenciar la autonomía de los usuarios. Ha conllevado una inversión de más de dos millones de euros, que cuenta con una aportación de 660.000 euros de fondos europeos Next Generation. Las unidades de convivencia, con 30 plazas en total, están en la residencia Gerontovega, en La Felguera, que casi duplica de esta forma su capacidad, hasta los 68 residentes, y su plantilla, que sobrepasará los treinta trabajadores.

Así lo explicó la gerente de Gerontovega, Liliana Vázquez, que estuvo acompañada en el simbólico corte de la cinta de las nuevas dependencias por su madre, María Piedad González, que fue la que abrió el establecimiento original a principios del presente siglo. La inauguración de las dos unidades de convivencia (con cinco habitaciones individuales, cinco dobles y cocina y salón comunes para cada una de ellas) contó con la asistencia de representantes de las administraciones públicas y del movimiento asociativo langreano.

Por la izquierda, Natalia Cuello, Liliana Vázquez y María Piedad González, en el acto inaugural. / M. Á. G.

"Esto es un hogar. Es como vivir en casa, pero con apoyos de personal específico para cada una de las dos unidades de convivencia", señaló Liliana Vázquez, que añadió: "Estas unidades, las primeras del sector privado en Asturias, funcionan como hogares reales donde la vida cotidiana marca el ritmo. Aquí no todo gira alrededor de horarios rígidos, sino alrededor de las personas. La cocina es un ejemplo claro. No es un 'office' donde realizar tareas básicas, sino una cocina real".

La visita a las instalaciones. / M. Á. G.

Sobre el incremento de la capacidad y el empleo del centro, Vázquez indicó que "somos ahora 19 personas de puestos de trabajo directos y acabaremos siendo más de treinta, prácticamente se duplica. En la residencia original tenemos 38 usuarios y aquí se sumarán otros 30". Y añadió: "El modelo apuesta por grupos pequeños donde tan solo 15 personas con perfiles diferentes conviven sin sectorizaciones rígidas, buscando equilibrios que favorezcan relaciones reales. Con el tiempo surgen vínculos, rutinas compartidas y una sensación de pertenencia que transforma el espacio en algo más que un lugar donde vivir".

Modelo abierto

Vázquez resaltó que, pese a ser un modelo más abierto, "quien necesita apoyo lo tiene en todo momento y cuenta con todos los servicios necesarios.Y quien desea participar desde su autonomía puede hacerlo libremente. Los cuidados se adaptan a la persona, no al revés". Destacó también que "el entorno exterior forma parte esencial de esa experiencia. Jardines sensoriales, huertos y paseos permiten mantener el contacto diario con el aire libre, algo tan sencillo y a la vez tan necesario para que la vida siga sucediendo también fuera de las paredes".

Sama

El sector geriátrico siguen demostrando su pujanza en la generación de actividad en las Cuencas. En mayo de 2024 se abrió una residencia en Sama tras una inversión de 6 millones de euros, en la calle Constitución. Se trata de un edificio de cuatro plantas y 3.500 metros cuadrados con un total de 116 plazas que se reparten en ocho unidades de convivencia. Cada planta del edificio está dividida en dos alas, izquierda y derecha, que son como "pequeñas residencias". En cada una de esas alas están las habitaciones, entre cinco y ocho, un salón común y un comedor, además de la zona de trabajo.