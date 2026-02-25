Curar el bosque en una reserva de la Biosfera de Asturias: 200.000 euros para sanear la arboleda autóctona de Bezanes, en el parque de Redes

Curar el bosque autóctono de Bezanes, en Caso, en pleno corazón del parque natural de Redes, reserva de la Biosfera.

Este es el objetivo de a Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que se encuentra ejecutando trabajos de restauración ambiental en esta arboleda de Bezanes, un bosque compuesto principalmente por robles y castaños. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, acompañado por el alcalde casín, Miguel Fernández, visitaron esta semana las tareas de saneamiento, que suman una inversión de 200.000 euros, un dinero financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Tal y como explicaron desde el Principado, la actuación, que se inició ya a finales del año pasado, se desarrolla en una superficie de 40 hectáreas de castaños y robles. Su objetivo es "mitigar el decaimiento de las masas forestales autóctonas, afectadas por plagas, enfermedades y episodios meteorológicos extremos". Los trabajos selvícolas que se están desarrollando incluyen podas, entresacas y tratamientos fitosanitarios.

Resistencia ante el clima

Esta intervención, indicaron fuentes de la Consejería, "se alinea con las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, orientadas a reforzar capacidad de adaptación de los montes públicos al cambio climático y mejorar la estructura forestal, así como a prevenir plagas y enfermedades". Según los especialistas, la modificación de las condiciones climáticas, que altera la disponibilidad hídrica y eleva la frecuencia de episodios extremos, sumada a la proliferación de plagas forestales, favorecida por inviernos más suaves y cambios en los ciclos biológicos, "incrementa la vulnerabilidad ante incendios forestales". Las actuaciones de restauración pretenden "mejorar el hábitat y la gestión preventiva, y fortalecer la resiliencia climática de los montes públicos".