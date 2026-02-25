El dibujante Mauro Entrialgo, de "El Jueves", presenta en Mieres la nueva edición de su cómic sobre el Sáhara
El acto tendrá lugar este jueves 26 de febrero, a las 19.00 horas en La Llocura
L. Díaz
Mauro Entrialgo es uno de los autores de cómic más reconocidos del país, dibujante de la revista "El Jueves", con uno de los estilos gráficos más reconocibles de España. Este jueves 26 de febrero, el autor presentará la nueva edición de su cómic "El conflicto del Sáhara en menos de 3.500 palabras", en la que amplía la obra para recoger "los últimos acontecimientos" en torno a este conflicto.
La presentación tendrá lugar a las 19.00 horas, en el Café Librería La Llocura de Mieres (calle Aller, 1). Además de con el autor, participarán en el acto Rodrigo Díaz, secretario del CMPA (Conseyu de la Mocedá) y Lucía Nosti, vocal de cooperación descentralizada e incidencia política del Codopa (Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias). Presentará el acto Gemma Arbesú, abogada y vicepresidenta de IAJUWS, Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental.
El cómic original, "El conflicto del Sáhara en menos de 3.000 palabras", fue editado en 2011. Ahora, el autor añade nuevo material para actualizar la compleja situación del pueblo saharaui.
