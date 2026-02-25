Los empresarios organizan las jornadas "Impulso Nalón" para mostrar las fortalezas de las compañías del valle

La Asociación Empresarios del Nalón (ENA) organiza este jueves, 26 de febrero, en el pozo Sotón de Hunosa las jornadas "Impulso Nalón", con las que quiere mostrar las fortalezas de las empresas y servicios de la comarca. Un encuentro que contará con ponencias, mesas redondas y debates.

El programa comenzará a las 10.00 horas, con la inauguración institucional, en la que estarán Catarina Valdés, presidenta de ENA; María Calvo, presidenta de la patronal asturiana FADE; Rafael González, subdirector general de Caja Rural de Asturias y María Aránzazu González, directora general de Empresa y Comercio del Principado. A continuación, el profesor de la Universidad de Oviedo Holm-Detlev Kohler, experto en reconversiones de zonas mineras, hablará sobre "De la reconversión a la reinvención: futuro de las comarcas mineras". Tras la charla, el profesor debatirá con Carlos Sánchez (Bayer) y Carlos García (Fundación Asturiana de la Energía) sobre el futuro de las Cuencas.

Ejemplos

A las 11.05 llegará el turno de la charla "Voces que inspiran, experiencias empresariales", con ejemplos de éxito empresarial en la comarca. Estarán Juan Fombella (Cerámica del Nalón), José Villanueva (Tecur Metal) y José Alberto Félix (Asturcocteleros).

Ya a las 12.25 será el turno de la mesa redonda "construyendo el futuro del Nalón", con José Luis Marrón (director financiero de Hunosa); Aladino España (Salsas Asturianas); Paula Riestra (Serviplus); Paz Álvarez (Hunosa Empresa); José Otero (Sodeco) y Catarina Valdés (Erssy Pozueco y presidenta de Empresarios del Nalón).