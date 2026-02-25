Mieres considera "estratégico" impulsar la FP tras la feria de centros de formación en la que participaron 600 estudiantes

Para el gobierno local de Mieres (IU) la Formación Profesional (FP) es una cuestión "estratégica". Así lo calificó la concejala de Educación, Belén Alonso, tras la clausura de la III Feria de FP del Caudal celebrada en Mieres Centro Cultural y por la que pasaron 600 estudiantes. Para la edil "se trata de un éxito colectivo en el que los institutos que participan mostrando su oferta de FP juegan un papel fundamental al igual que los centros que visitan la feria con el alumnado de ESO”. Alonso recordó además que "Este año se ha implantado un nuevo ciclo de grado medio en el concejo y estamos trabajando para conseguir la implantación del ciclo superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, que sería el primero en todo el norte de España, y para ampliar la oferta de la familia de Informática y Comunicaciones”. Alonso insistió también en la necesidad de "garantizar inversiones para modernizar la maquinaria y las instalaciones y para seguir reforzando la FP y su papel académico, formativo, profesional y laboral".

III Feria de FP del Caudal / Ángel González

La III Feria de FP "ha sido un éxito un año más convirtiéndose en un gran escaparate de la oferta educativa de ciclos formativos de la comarca en la que los estudiantes de los ciclos formativos de FP, junto al profesorado, dan las claves de los distintos ciclos, informando de forma práctica y amena lo que hacen en las aulas y las salidas profesionales que ofrecen las distintas especialidades", apuntaron desde el Ayuntamiento.

Encuentros con empresas

Esta tercera Feria ha sido escenario de encuentros con empresas y coloquios con los equipos de orientación de los centros educativos en una cita que ya se ha convertido en un referente para posicionar la FP como herramienta de conocimiento, profesionalidad y formación. En total, alrededor de 600 estudiantes de institutos de la comarca han pasado en estos dos días la feria, conociendo más a fondo toda la oferta educativa existente en un momento de elección de su futuro académico y formativo.

Mieres, Lena y Aller

El encuentro reunió centros de FP de Mieres, Aller y Lena. La oferta actual en la comarca del Caudal se centra en seis centros educativos que cubren once familias profesionales. El IES Sánchez Lastra de Mieres actúa como el principal motor técnico con trece ciclos centrados en áreas industriales como la fabricación mecánica, el transporte y mantenimiento de vehículos —incluyendo la especialidad de maquinaria pesada—, la instalación y mantenimiento, y la edificación y obra civil. Por su parte, el IES El Batán, también en Mieres, cuenta con seis ciclos enfocados en la electricidad y electrónica, la madera, mueble y corcho, y las comunicaciones informáticas. El IES Bernaldo de Quirós diversifica su oferta con cuatro ciclos repartidos entre la administración y gestión y las actividades físicas y deportivas. En Turón, el instituto ofrece dos ciclos formativos de la rama sanitaria.

En Moreda, el IES Valle de Aller es un referente regional con seis ciclos dedicados íntegramente a la hostelería y el turismo. Finalmente, la red se completa con el IES Santa Cristina de Lena, que aporta tres ciclos orientados a la administración y el comercio.