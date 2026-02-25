"Pan pa hoy, fame pa mañana": los vecinos rechazan que se aparque el desdoblamiento del Corredor del Nalón

"Pan pa hoy, fame pa mañana". Con esta expresión zanjaba el presidente de la Asociación de Vecinos San Martín de Sotrondio su parecer sobre la renuncia del Principado a desdoblar el Corredor del Nalón (AS-117). Para favorecer los tráficos, los estudios, según la Consejería de Movilidad, recomiendan construir carriles de incorporación y salida en ocho enlaces. Una medida que los vecinos de todo el valle -asociaciones de Langreo, San Martín y Laviana- califican con una palabra: parche. Por su parte, el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, confía "en los criterios técnicos", si bien espera que "sean explicados en detalle" a los regidores del valle.

Las asociaciones vecinales de Langreo Centro, Sotrondio y Barredos, que se encuentran entre las más activas de la comarca, ven en la decisión del Principado de evitar el desdoblamiento una medida "que aplaza lo que es una necesidad real: desdoblar el Corredor del Nalón", una vía que soporta "tráficos de autovía, en una carretera de dobla carril". Los vecinos coinciden en poner como ejemplo lo que se hizo con la carretera de los túneles de Riaño, auténtico punto negro de la red viaria asturiana durante décadas, y que gracias al desdoblamiento "es ahora una carretera segura, con muchísimos menos accidentes, y sobre todo, menos graves".

Manuel Turrado, presidente de la asociación vecinal de Sotrondio, asegura que los carriles de incorporación y salida que se prevé construir en la AS-117 son "pan pa hoy y fame pa mañana". Se trata, asegura, "de un parche temporal, porque a largo plazo solo hay una solución real y efectiva, desdoblar. Reconoce que puede ser "una obra compleja técnicamente y cara, pero nada es imposible. Seguro que hay obras más difíciles en ejecución". Lamentó que "al valle del Nalón se nos deje de lado. Hasta ahora hubo buenas infraestructuras, pero se han ido quedando obsoletas, y no se modernizan". Ahora, "llegan con los parches. Porque un parche fue pintar la línea roja, poner los bolardos... y ahora también lo serán estos carriles. Remiendos. Y un pantalón remendado sigues poniéndolo un tiempo, pero al poco, rompe". Teme además que se realice una elevada inversión, con obras en ocho enlaces, "y que al final sea tirar el dinero a lo bobo. La solución real es desdoblar, y lo se está aplazando".

"Chapuza"

Desde la Asociación de Vecinos de Langreo Centro, su presidente, David García, tildaba de "chapuza" el anuncio de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. "Va a ser un despilfarro de dinero", afirmaba García, recuerda que hay medidas de seguridad "tan básicas, como tener convenientemente iluminado el Corredor hasta Laviana, que no se llevan a cabo". Puso el foco "en lo que se hizo con los túneles de Riaño. Se invirtió, y lo que era un foco de accidentes, ahora es una carretera muy segura". Por eso, este es "el modelo que hay que seguir". "Lo que se quiere hacer es un remiendo, una chapuza. Nos gustaría conocer los informes técnicos que lo avalan". Achacó más a la "voluntad política" que a los técnicos la decisión, porque "ya en noviembre el Consejero", Alejandro Calvo, "dejó de hablar de desdoblamiento, y empezó a usar otras palabras".

Error a largo plazo

"¿Qué que me parece lo de los carriles del Corredor? Pues que la lógica dice que funcionarán mal". Así de claro se mostraba por su parte Alberto Rubio, presidente de la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos (Laviana). "Lo que exige la lógica, una carretera con el tráfico del Corredor, es el desdoblamiento". "A largo plazo", apuntó, "esto será una equivocación, un error para todo el valle. Un espacio que, cuidado adecuadamente, tiene ahora potencial para el crecimiento, si es que los ayuntamientos de la comarca lo quieren, claro". Rubio aseguró que con la decisión de aparcar el desdoblamiento "se echan por tierra muchas expectativas, años de reivindicaciones. Hay que contar con infraestructuras modernas, si lo que se quiere es revertir el despoblamiento". Y, de nuevo, los túneles de Riaño vuelven a surgir en la conversación, "se tardó en hacerlos, pero fueron la solución".

Alcalde de San Martín

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines (PSOE) fue el único regido de los involucrados en el debate (Langreo, San Martín, Laviana) que habló este martes sobre el tema. Ardines afirmó que "confío en los criterios de los técnicos". Eso sí, espera que desde el Principado "nos presenten estas conclusiones", que deben tener en cuenta "criterios como la seguridad, la movilidad. A la espera de conocerlos en detalle, confío en que sean las conclusiones adecuadas", subrayó el regidor.

Consejería de Movilidad

El Consejero Alejandro Calvo compareció en la Junta para contestar una pregunta del grupo parlamentario de Vox sobre el desdoblamiento. Calvo justificó la decisión de no desdoblar la carretera por su imposibilidad "técnica y ambiental", y puso como ejemplo el paso por El Entrego, "donde actualmente la carretera ya se asienta sobre el río. Hay que actuar en un marco legal, y la viabilidad ambiental es prácticamente nula". El Consejero, además, subrayó que en la zona desdoblada de la carretera, entre Riaño y Sama, "aún existen problemas evidentes de seguridad", y afirmó que con el nuevo proyecto "casi la mitad del trazado tendrá un carril más", empezando por Ciaño, "la zona con más peligrosidad, en la que hay que actuar ya".

Con una visión muy distinta abordaba la cuestión el parlamentario de Vox Gonzalo Centeno, "prometieron el desdoblamiento, el plan de bajo coste, con pintura, bolardos, radares de tramo, ha fracasado"

Comisiones Obreras

La unión comarcal de Comisiones Obreras del Nalón también se sumó al debate sobre el Corredor del Nalón, la principal vía de comunicación del valle. El sindicato afirmó que la propuesta "no responde a las necesidades reales de movilidad de la Cuenca del Nalón". "Siempre hemos reivindicado el desdoblamiento como una medida para mejorar la seguridad, reducir tiempos de desplazamiento y tener una conexión eficaz", apuntaron desde la central. Por eso, "la propuesta presentada no responde a la ciudadanía". En caso de que fuera inviable el desdoblamiento, verían más eficaz "la habilitación de un carril adicional reversible, según horarios y picos de tráfico". Reclaman, además, una apuesta "decidida por el transporte público, con mejora de frecuencias en el tren y el autobús".