La Plataforma Sanitaria del Nalón denuncia fallos en el funcionamiento del nuevo centro de salud de Sotrondio

El colectivo denuncia recortes en el ambulatorio de El Entrego y listas de espera de espera de ocho meses en fisioterapia

La parte trasera del centro de salud de Sotrondio.

La parte trasera del centro de salud de Sotrondio. / Fernando Rodríguez

L. Díaz

Sotrondio

La plataforma por la Sanidad del Valle del Nalón ha denunciado fallos en el funcionamiento del nuevo centro de salud de Sotrondio, inaugurado el pasado mes de enero. Tal y como explica el colectivo, "se dijo que esta apertura no iba a traer como consecuencia la merma de servicios en otros lugares, y no ha sido así", ya que, afirman "el servicio de salud bucodental ha desaparecido en El Entrego, y se ha llevado a Sotrondio".

Además, "el servicio de fisioterapia es irrisorio". No solo en Sotrondio, es algo extensible "a todo el valle", donde, denuncian, "la lista de espera sigue siendo de entre 7 y 8 meses". Temen además la "concentración del servicio de urgencias en la atención primaria", y aseguran que incluso hay zonas del edificio que siguen sin poder utilizarse, "se abrió en precario, hay obras inacabadas como se puede comprobar día sí y día también".

Reclama el colectivo a los responsables del Área Sanitaria del Valle del Nalón que "se potencie la atención primaria, con atención presencial", y se reclama que se ataquen las listas de espera con un plan real de actuación, algo que pasaría, afirman, por la contratación "de más personal". "No es de recibo que los pacientes sigan recibiendo citas con esperas de nueve o diez días", exigieron desde la Plataforma.

