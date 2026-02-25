San Martín, con vecinos de 62 nacionalidades y 50 idiomas, ejemplo en el Día Internacional de la Llingua Materna

"A mí gústame mucho hablar asturiano, la verdá. Veo muy importante mantenelo porque ye nuesa tradición”. La afirmación de Gonzalo García Domínguez, estudiante del IES Virgen de Covadonga, en El Entrego, resume el sentir de todos los escolares que este miércoles participaron en el centro Onofre Rojo de Sotrondio en el acto institucional del Día Internacional de la Llingua Materna. Pero no se trataba solo de hablar del asturiano o el eonaviego, cada pueblo tiene su lengua materna y eso es lo que destacó el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, que aprovecha siempre que puede para hablar o escribir en asturiano y que es habitual consumidor de música y literatura en llingua.

Ardines recordó que San Martín fue hace unas cuantas décadas uno de los primeros concejos del Principado en tener escolarización en asturiano, pero también subrayó la “riqueza cultural de un concejo en el que tenemos vecinos de 62 nacionalidades”. Esos vecinos “hablan medio centenar de lenguas maternas diferentes, de América, de África, del Este de Europa”. Son lenguas “que comparten con nosotros, con nuestra lengua castellana pero también con la llingua asturiana que es mayoritariamente la lengua materna de los habitantes de las cuencas mineras”.

Día Internacional de la Llingua Materna en Sotrondio / D. O.

El autorreconocimiento de las lenguas

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, militante desde de la poesía, la política y la vida en defensa de la llingua asturiana, estaba encantada de poder celebrar el Día de la llingua materna con los escolares “porque ellos son el provenir de la lengua materna de cada uno de ellos”. Respecto al asturiano y el eonaviego, Gutiérrez subrayó la importancia de la toma de conciencia por parte de los chavales, “ese autorreconocimiento de las lenguas que nos dieron en herencia nuestros mayores”. La consejera coincidió con el Alcalde en la aportación lingüística de los migrantes que llegan a Asturias, “personas que son tan asturianos como nosotros, que viven aquí y aportan a nuestra cultura una gran riqueza desde sus lenguas maternas y desde su cultura de procedencia".

El acto contó también con la presencia de la consejera de Educación, Eva Ledo, que puso cifras al estudio “de nuestras señas de identidad, de la necesidad de difundirlas y promover el uso de nuestra cultura a través de nuestra llingua”.

Eva Ledo, a la derecha, y Vanessa Gutiérrez, durante la celebración del Día Internacional de la Llingua materna / D. O.

Incremento de estudiantes

En el actual curso escolar se ha ofertado la posibilidad de estudiar llingua asturiana en el ciclo de educación infantil, para alumnos de tres a seis años, lo que ha propiciado que la matrícula aumentase hasta los 30.782 alumnos de asturiano y eonaviego, un 34 por ciento más que el año pasado. “Casi el 50% del alumnado que está aprendiendo desde su etapa más temprana la lengua asturiana”, apuntó Ledo, que recordó además que ya se puede estudiar asturiano en la Escuela Oficial de idiomas.

Estudiantes en el Día Internacional de la Llingua Materna en Sotrondio / D. O.

Durante la mañana los escolares no solo escucharon los discursos de las consejeras y el Alcalde, sino que tuvieron su protagonismo en el acto. Leyeron un manifiesto, se hicieron fotos con carteles de frases como “Préstame pola vida”, “tengo fame” o “la mi güeli nun fala raru, fala asturianu”. Además, confeccionaron un “tendal de les llingües” con sus palabras favoritas en asturiano, con joyas autóctonas como “repunante”.