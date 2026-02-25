Desde el valle del Nalón “también se exporta y se compite en mercados internacionales”, destaca la Cámara de Comercio

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, ofreció este miércoles los datos de actividad de la antena cameral que la entidad tiene desde hace 22 años en San Martín del Rey Aurelio y que da cobertura a todo el valle del Nalón. Ferreira habló de “un balance de éxito” en todos los aspectos en los que trabaja la cámara. Desde 2003 hasta finales de 2025 la antena ha ofrecido 9.435 servicios a empresarios o autónomos del valle, de los que 421 fueron en año pasado. Durante 2025 los técnicos de la Cámara en el Nalón han contribuido a la creación de 16 nuevas empresas, siete sociedades limitadas y nueve empresarios individuales. “Detrás de cada cifra hay un proyecto. Hay una inversión. Y hay empleo que se genera en este territorio”, ha destacado Ferreira, que estuvo acompañado por alcalde, José Ramón Martín Ardines, y la responsable de la antena, Leticia Fernández, además de por Antonio Virgili, coordinador de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Por la izquierda, Virgili, Ferreira y Fernández, reciben un obsequio del Alcalde, José Ramón MArtín aRdines, a la derecha / D. O.

Formación

Además, la antena organizó el año pasado 52 cursos y 66 jornadas, con la participación de 1.911 usuarios. “Eso significa capacitación real, actualización constante y apoyo a la competitividad”, ha señalado.

Ferreira también quiso poner cifras al impacto económico en digitalización, “que fue especialmente relevante”. En 2025, apuntó, 97 sociedades recibieron ayudas del Kit Digital por un importe de 547.000 euros. También 194 autónomos obtuvieron ayudas por 596.000 euros. “Estamos hablando de más de un millón de euros movilizados para modernizar el tejido empresarial del área de influencia de esta antena”. A eso se añade que en el programa “Pyme Digital” se trabajó con 42 empresas, “tutorizando directamente a nueve de ellas este año, con subvenciones de hasta el 60 por ciento de la inversión.

Internacionalización

En el ámbito de la internacionalización, desde la apertura de la delegación de la Cámara de Comercio de Oviedo en San Martín se han tramitado 174 certificados de origen y 20 visados de exportación. “Desde El Entrego también se exporta. Desde aquí también se compite en mercados internacionales”, ha enfatizado Ferreira.

Fijar Población

El alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines destacó que esos “datos alentadores de que la economía del concejo se mueve” son claves “para fijar población” en el municipio. Ardines subrayó que el balance de la Cámara de Comercio apunta a que “hay interés empresarial por asentarse en la comarca”.

Pese al balance positivo, Ferreira ha señalado que “no nos conformamos, queremos seguir creciendo, seguir ampliando servicios y detectando nuevas necesidades del tejido empresarial local”.

Actualmente, la Cámara de Comercio cuenta con ocho Antenas en funcionamiento y próximamente alcanzará las nueve. “No es una mera cifra. Demuestra una decisión estratégica. Nuestra vocación es estar en todo el territorio. No queremos una Cámara centralizada. Queremos una Cámara cercana. Una Cámara útil. Una Cámara que garantice que una empresa de San Martín del Rey Aurelio tenga los mismos servicios que una empresa de Oviedo. Cada antena es una extensión real de la sede central”, destacó el vicepresidente de la entidad.