Unos vecinos conflictivos con varias denuncias por agresión, caminos en mal estado y un parque mal reparado: Barros saldrá a la calle para exigir "soluciones"

Los vecinos de Barros se echarán este jueves a la calle para demandar "soluciones" a los problemas que sufre el distrito langreano. Será a través de una concentración que tendrá lugar a las 17.00 horas frente al Ayuntamiento, en Sama, coincidiendo con la celebración del Pleno municipal. Los habitantes de Barros ya protagonizaron hace año y medio una manifestación de protesta contra la situación que sufre este núcleo de población.

Esta vez, junto a la concentración, han pedido intervenir en el Pleno para exponer sus quejas. El problema más acuciante ahora es que "desde hace meses, existen en Barros problemas graves de convivencia con varias denuncias ante la Policía por agresión, un acoso constante hacia los vecinos y miembros de las diferentes asociaciones del pueblo, todo esto originado por los inquilinos de una vivienda de propiedad municipal".

Señalaron los vecinos que "estos hechos son de sobra conocidos por el equipo de gobierno al cual se le ha informado en todo momento y seguimos esperando una solución. Esta situación ya es insostenible. Exigimos que nos expliquen de manera clara cómo se adjudicó dicha vivienda municipal y en qué año, el procedimiento, qué requisitos se exigieron y qué seguimiento se está haciendo por parte de servicios sociales de este expediente y qué pasos se han dado a raíz de las denuncias y ante la gravedad de los hechos". Los vecinos señalan que se trata de unas personas "conflictivas y agresivas" que están generando un "problema grave de convivencia".

También denuncian los habitantes de Barros que la carretera de La Cortina y todos sus accesos, tanto rodados como peatonales, "presentan graves deficiencias estructurales, existiendo argayos y desprendimientos en la totalidad de los accesos, tanto para vehículos como para peatones. Estas vías llevan más de 40 años sin intervención estructural alguna, encontrándose actualmente en una situación que supone un riesgo real para la seguridad de vecinos, peatones y vehículos".

Aseguran también que las obras en la zona del Molín de Argüelles, Los Milanos y Regueru Llerín no se encuentran ejecutadas en su totalidad conforme al proyecto aprobado. "Resulta incomprensible que pueda afirmarse que la obra está correctamente ejecutada cuando existe una parte del proyecto sin realizar". Sobre el parque de Barros, apuntan que la actuación realizada "no ha supuesto una mejora real ni estructural del espacio público. La ejecución realizada fue claramente deficiente y no resolvió los problemas existentes, encontrándose el parque, en la práctica, en condiciones similares a las anteriores a la intervención".

Plan Urbano

Otras de las quejas es que el Plan General de Ordenación Urbanística de Langreo, aprobado en 2011, ha generado en Barros "bloqueo de licencias, limitaciones desproporcionadas para reforma y rehabilitación, dificultad para transmisión y venta de viviendas, y la paralización de inversión privada", entre otros problemas. Aseguran, además, los vecinos que "se está produciendo una situación grave y reiterada en relación con los empadronamientos de viviendas situadas históricamente en Barros. Vecinos que adquieren viviendas en Barros, cuando acuden a empadronarse, están siendo inscritos como residentes en La Felguera muy a su pesar", lo que hacen que tengan servicios básicos como el médico en La Felguera.

"Barros no está pidiendo privilegios. Pide igualdad, caminos seguros, obras completas. Pide que el dinero público se gestione con rigor y que se respete su identidad", concluyeron los vecinos.