Arrestado en un control rutinario de tráfico en Mieres un conductor sin el carné en vigor y con una orden de prisión por cuatro antecedentes recientes

La Guardia Civil ha detenido en Mieres a un conductor reincidente que acumulaba varias intervenciones por conducir sin permiso y sobre el que pesaba, además, una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión. La actuación fue llevada a cabo por el Sector de Tráfico en el marco de los dispositivos preventivos que el cuerpo desarrolla de forma habitual en la red viaria del Principado.

Según ha informado la Comandancia, el arrestado es un varón de mediana edad, residente en la comarca del Caudal, que carecía de permiso de conducción por pérdida total de los puntos asignados, tras un expediente incoado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias. Las comprobaciones realizadas por los agentes permitieron constatar que no se trataba de un hecho aislado. Al conductor le constaban cuatro investigaciones en los últimos tres años por conducir con pérdida de vigencia de la autorización administrativa.

Condena pendiente

Además, sobre esta persona figuraba un señalamiento judicial en vigor dictado por un juzgado de lo penal de Oviedo. Tiene pendiente una condena por un delito de conducción sin permiso o licencia. En ejecución de dicha orden, los agentes procedieron a su detención y posterior traslado e ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias. Asimismo, el Destacamento de Tráfico de Mieres instruyó diligencias por un supuesto delito contra la seguridad vial, que fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Mieres.

La intervención se produjo durante un control preventivo de alcohol y drogas establecido en la tarde del pasado día 17 en la carretera que une las localidades de Santullano y Ujo, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Mieres. Fue en ese punto donde una patrulla de motoristas dio el alto al vehículo y detectó la situación irregular del conductor.

Controles rutinarios

La Guardia Civil subraya la importancia de estos controles rutinarios, que se desarrollan diariamente en diferentes franjas horarias y en puntos previamente planificados de las carreteras de su demarcación. "Estos dispositivos se han consolidado como una de las herramientas más eficaces para reducir la siniestralidad vial, ya que el consumo de alcohol y drogas constituye uno de los principales factores de riesgo en la conducción y está presente en un elevado porcentaje de siniestros graves y mortales", destacan los portavoces del instituto armado.

Además de detectar conductas relacionadas con el consumo de sustancias al volante, estos servicios permiten identificar a conductores reincidentes, comprobar la vigencia de permisos y seguros, y localizar a personas con requerimientos judiciales en vigor. De este modo, la Guardia Civil "refuerza no solo la seguridad vial, sino también la seguridad ciudadana, demostrando que un control preventivo puede resultar determinante para retirar de la circulación a quienes incumplen de forma reiterada la ley".