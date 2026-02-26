La carretera de los túneles de Riaño, el espejo en el que quiere mirarse el Corredor del Nalón: 56 fallecidos en dos décadas, una muerte desde que es autovía

Ambas carreteras tienen un volumen de tráfico elevado y ambas registraron una preocupante tasa de siniestralidad que se afrontó de forma diferente. Mientras que la carretera de los túneles de Riaño (AS-117) se convirtió en autovía para dejar de ser uno de los históricos puntos negros de la región (llegó a contabilizar más de medio centenar de muertos en dos décadas), en el Corredor del Nalón se optó por medidas restrictivas (limitaciones de velocidad, una llamativa línea continua roja, balizas entre ambos sentidos de la circulación y un radar de tramo), descartándose, al menos por ahora, su desdoblamiento.

Lo avanzó el Principado, que considera ese desdoblamiento "técnica y ambientalmente" inviable, por lo que aboga por construir carriles de incorporación para mejorar el flujo del tráfico. Se trata de una solución que los vecinos ven como "un parche" y las asociaciones vecinales instan a mirar a la carretera de los túneles como espejo, ya que pasó de tener una media de tres muertes anuales a erradicar los siniestros mortales.

Un operario arrollado mortalmente

La carretera de los túneles de Riaño no ha registrado ningún siniestro mortal entre vehículos desde que se desdobló la calzada, hace doce años. Sí hubo un fallecido en noviembre de 2024, un operario de desbroces que resultó arrollado mortalmente por un coche cuando retiraba la señalización de unas obras ejecutadas en la vía. El fatídico accidente ocurrió muy cerca de la gran glorieta elevada de Riaño.

Antes de que se desdoblara la vía, desde 1995 hasta 2014, en el tramo comprendido entre Riaño y San Miguel de la Barreda, habían muerto en accidente de tráfico 56 personas. Los conocidos como "túneles de Villa" eran una carretera peligrosa, la que más siniestros acumulaba en la región. Solo en el lustro transcurrido entre 2002 y 2007, en una curva situada entre los kilómetros 35,2 y 35,7 de la vía, perdieron la vida nueve personas. Uno de los objetivos del desdoblamiento –una obra en la que acabaron invirtiéndose 108 millones de euros para un tramo de 8 kilómetros de longitud– era precisamene eliminar uno de los puntos negros más problemáticos de la región.

Según el mapa de aforos del Principado correspondiente a 2024, el último ejercicio actualizado, en la AS-17, en el tramo que discurre por la comarca del Nalón, hubo ese año 16.357 vehículos diarios, por los 15.812 de 2023 (545 más). Esa vía comunica con la "Y" y con la Autovía del Cantábrico y da servicio también a las personas que se desplazan a los centros comerciales y los polígonos del centro de la región.

Restricciones

El tráfico en el Corredor del Nalón, por contra, se redujo en 2024, coincidiendo con la puesta en marcha de las restricciones para tratar de rebajar la elevada siniestralidad en la principal arteria de comunicación de la comarca del Nalón. Esas medidas se adoptaron desde principios de 2024, a raíz de la escalada de siniestros graves ocurridos en el Corredor en los meses anteriores. El último de ellos la muerte de dos personas (madre e hijo) el 31 de enero de ese 2024.

En su punto de más tráfico (en Riaño, en donde la vía confluye con la Autovía Minera y el acceso a la carretera de Olloniego) en 2024 hubo una media de 21.409 vehículos diarios, 822 menos que los 22.231 registrados en 2023.

Plan del Principado

La alternativa al desdoblamiento por la que ha optado el Principado, en base a los informes técnicos, pasa por construir carriles de salida e incorporación en ocho de los enlaces del Corredor del Nalón: La Felguera, Ciaño, El Entrego, centro comercial Valle del Nalón, Sotón, Sotrondio, Carrio y Pola de Laviana. La primera de las obras abordar sería la de Ciaño, donde hay terrenos aledaños "disponibles", y que es además uno de los puntos más conflictivos.

Con esta medida, según la Consejería de Movilidad, el Corredor ganaría "entre un 15 y un 30% de capacidad". Las asociaciones vecinales de la comarca, por su parte, lamentan la decisión, y la califican de "parche temporal".