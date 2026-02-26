Crisis en el Ayuntamiento de Langreo: expulsada la edil de Participación Ciudadana tras denunciar "trato de favor" a una asociación, que el gobierno local (IU) niega

Crisis en el gobierno local de Langreo (IU). La edil Araceli Jánez, concejal de Deportes, Festejos y Participación Ciudadana ha presentado en el registro municipal un escrito en el que solicita que "me sean retiradas las delegaciones de Participación Ciudadana, ya que no se me está permitiendo realizar ni trabajo de forma justa". El gobierno local, que niega las acusaciones, ha expulsado a la edil del ejecutivo y del grupo municipal de Convocatoria por Llangréu. Jánez seguirá como concejala no adscrita.

En el escrito, expone que "desde el primer día que entré como concejal he dicho que trataría a todos los ciudadanos de Langreo por igual, sin clientelismos ni distinciones. A día de hoy, esto no está siendo posible, ya que se me está pidiendo un trato de favor o mirar a otro lado ante reiterados incumplimientos de algunas personas, únicamente por pertenecer al Partido Comunista. Está situación atenta contra mis principios y por lo tanto no quiero ser partícipe".

En declaraciones a este diario, Janéz aseguró que el problema se produjo con la presidenta de la asociación de vecinos de Riaño, Felicitas Gil "Fili" y la directiva, que "están incumpliendo reiteradamente el uso del centro social". Señaló que se les dijo que la cocina se podía usar para almacenar cosas para no cocinar y que "no podían tener lejía al lado" de la comida porque era "un problema de sanidad". "Hace tres meses me llaman que estaban los bomberos allí porque habían prendido fuego a la cocina. Dejaron una sartén al fuego porque les apeteció hacer unas croquetas y se fueron. Les dije que no se podía usar la cocina más. Y el equipo de gobierno no mandó perito para que no saliese que habían cometido una infracción y tuve problemas con ellos por ese tema".

Janéz relató que en Carnaval, "colgaron unas fotos en las redes sociales en las que se veía que estaban cocinando dentro. Las llamé y les dije que se iban a cambiar las cerraduras de la cocina y cuando estaban los operarios cambiándolas llamó el alcalde y dijo que a Fili no se la tocaba y que parase de hacer lo que estaban haciendo. Tuvimos un enfrentamiento este martes en la reunión de grupo y les dije que todas las asociaciones son iguales y no podía pasar esto por alto. Me dijeron que si no estaba de acuerdo que me fuese".

Cerraduras

El gobierno local aseguró que el cambio de cerraduras "conlleva un trámite administrativo previo porque se trata de cesar la concesión de un local cedido por la administración". "Se le advirtió a la edil que tenía que hacer ese trámite previo y no lo hizo. "El Alcalde, al saber que se estaba dando esta situación, frenó el cambio de cerradura", para preservar que le proceso se realizara conforme a legalidad, sin provocar "una indefensión jurídica y administrativa", y no como un trato de favor, sostiene el gobierno local.

"Llevamos toda la semana intentando hablar con ella e intentar mediar en la solución y no ha habido manera. Es surrealista como también es surrealista que hable de favorecer al Partido Comunista cuando ninguna de las personas que están en la directiva de esa asociación pertenecen al PCE", añadieron.

Tras avanzar su primera reacción en declaraciones a este diario, el equipo de gobierno emitió un comunicado en el que aseguró "se ve en la obligación de cesar a la concejala de Participación Ciudadana, Deportes y Festejos" ya que "el grupo municipal IU-Más País-IAS no tolera las actitudes autoritarias y contrarias a la vía del diálogo cuando se trata de cargos públicos. La decisión de la concejala de querer cambiar la cerradura ha sido inamovible, llegando a faltar al respeto a las personas que forman parte de la asociación y del propio equipo de gobierno en términos que obviamos reproducir".

Aludió también "al sorprendente escrito que ha presentado ayer por la noche en el registro municipal. En dicho documento, la señora Jánez solicitaba a este equipo de gobierno que se le retiraran las competencias relativas a Participación Ciudadana y acusaba a todos los miembros del gobierno de favorecer a una persona a la que falsamente ella atribuye la afiliación al Partido Comunista, acusación que carece de fundamento".

Cese

"Con total perplejidad ante esta decisión", señalaron las mismas fuentes, "al equipo de gobierno no le ha quedado más remedio que cesar a la concejala, pedirle que entregue su acta y, tras su negativa, expulsarla del grupo municipal. La concejala fue incluida en la lista electoral por la Asamblea de IU de Langreo, siendo militante en aquel momento del Partido Comunista, y como tal se debe a la misma, siendo esta actitud contraria a la ética de ambas organizaciones (IU-PCE)".

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Langreo considera "necesario contextualizar cómo se ha llegado a esta situación. El lunes de esta semana, la concejala de participación envió a operarios municipales a cambiar la cerradura de la cocina del local de la Asociación de Vecinos de Riaño, sin realizar antes el procedimiento administrativo oportuno que debe ser llevado a cabo a la hora de finalizar la cesión de un espacio legalmente concedido. Ante dicha situación las personas presentes en la asociación a la llegada de los operarios municipales, manifestaron su malestar y se pusieron en contacto con el alcalde, quien paralizó el cambio de cerraduras".

Conflicto

Dado el "conflicto de la concejala de Participación con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Riaño", el equipo de gobierno "ha pasado la semana apelando al diálogo y tratando de mediar en la situación, pero la decisión de la concejala de querer cambiar la cerradura ha sido inamovible, llegando a faltar al respeto a las personas que forman parte de la asociación y al propio equipo de gobierno en términos que obviamos reproducir".

"Desde este grupo municipal", añadieron, "entendemos que la labor de gobierno debe estar marcada por el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos y el apoyo al mundo asociativo, que siempre ha formado parte del ADN de nuestro municipio. Entendemos que se debe llegar a consensos para favorecer la labor de las asociaciones y no imponer condiciones 'porque yo mando, yo lo digo y yo soy concejal'. Además, creemos firmemente que toda decisión que se tome como cargo público debe estar respaldada por el procedimiento administrativo del que carecía este caso, pese a que se le había advertido por parte de técnicos municipales".

"Este grupo municipal no ve otra opción más allá de la que se ha tomado, pues no toleramos las conductas autoritarias contrarias a la resolución inclusiva de los conflictos por la vía del diálogo y que puedan atentar contra los derechos de las asociaciones del concejo, dejándolas indefensas ante actos administrativos carentes de procedimiento y legalidad", concluyeron.

Dimisión

La dimisión de Jánez llega tras estar apenas un año en el cargo. Llegó en febrero de 2025, tras otra crisis de gobierno que hizo tambalearse al ejecutivo local de IU, después de la marcha de dos de sus ediles (alegando motivos personales y laborales) en apenas dos semanas. Pablo Casal, hasta entonces concejal de Deportes, dejó su cargo el 21 de enero, y Paula Díaz, que llevaba Hacienda, lo hizo el 5 de febrero. Fueron reemplazados en sus atribuciones, respectivamente, por la entonces edil entrante en sustitución de Casal, Araceli Jánez, y por Marina Casero, que de esta forma sumó Hacienda a las atribuciones que ya tenía asignadas.