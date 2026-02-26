Unas croquetas al fuego, un cambio de cerradura "interruptus" y una denuncia de "trato de favor": la rocambolesca crisis en el gobierno local de Langreo

Las hostilidades se habían desatado por la mañana y se reprodujeron por la tarde en el Pleno municipal. Araceli Jánez, hasta este jueves concejal de Deportes, Festejos y Participación Ciudadana, había presentado el día anterior un escrito en el registro en el que denunciaba el "trato de favor" por parte del gobierno local a una asociación de Riaño. Horas después fue expulsada del gobierno local, que niega las acusaciones, y en el Pleno posterior ya intervino como edil no adscrita.

Por la mañana, la edil aseguró que el detonante del caso se produjo con la presidenta de la asociación de vecinos de Riaño, Felicitas Gil "Fili", "la mujer de Benigno (González, fallecido en 2023, que fue concejal de IU y coordinador de la coalición en Langreo) y representantes de la directiva, entre los que está "la madre de Susana de la Fuente (actual edil de Igualdad)" que "tienen bastante peso en el Partido Comunista" y "están incumpliendo reiteradamente el uso del centro social". Señaló que se les dijo que la cocina se podía usar para almacenar cosa, pero no para cocinar y que hubo un incendio "porque dejaron una sartén al fuego porque les apeteció hacer unas croquetas": "Las llamé y les dije que se iban a cambiar las cerraduras de la cocina y cuando estaban los operarios cambiándolas llamó el alcalde y dijo que a Fili no se la tocaba y que parase de hacer lo que estaban haciendo". El gobierno local, por contra, asegura que el cambio de la cerraduras se paró porque "conlleva un trámite administrativo previo".

Araceli Jánez

Jánez leyó en la sesión el escrito metido por registro y, posteriormente, aseguró que "esta mañana he recibido una llamada del coordinador local de Izquierda Unida quien, por cierto, ya en su momento, cuando entré de concejal, me llamó, me presionó y me amenazó para que no firmase el acta de concejal. Pues hoy me llamó por la mañana de nuevo para amenazarme con que debería entregar el acta al partido".

La edil señaló que no tienen pensado hacerlo. "Señores, el acta es personal, no es de ningún partido político, yo estoy aquí por elección de los vecinos. No quería dejar Izquierda Unida, el grupo municipal, no quería dejarlo porque yo soy de toda la vida de izquierdas, voy a seguir siendo de izquierdas, por supuesto, pero tengo mis principios. Aquellos de los que ha hablado tanto Julio Anguita, qué pena que no esté hoy en día para ver en qué se ha convertido Izquierda Unida. Pero voy a seguir de concejal y esta vez no voy a recibir presiones. Voy a votar lo que yo considere y voy a preguntar lo que yo considere".

Alcalde

El alcalde, Roberto García, replicó a esta intervención para asegurar que "no se puede tirar la piedra y esconder la mano. Si usted tiene unas acusaciones que ha realizado, lo que tiene que hacer es explicarlo". Y añadió: "Yo me acuerdo hace unos años en un programa de televisión, cuando se celebraba la despedida del año, se hizo muy famoso un sketch de 'Martes y Trece' sobre las croquetas, Móstoles y no sé qué; pues usted guarda mucha relación con todo esto, porque todo esto viene a cuenta de freír unas croquetas. A la señora se le olvidó que las croquetas estaban en la vitrocerámica, se encendió la campana y a partir de eso parecía el final del mundo. A unas señoras mayores se las trata con unas falta de respeto, se les quiere negar la entrada a un local y estamos en la Administración, eso no se puede hacer de palabra".

"No pueden llegar unos funcionarios", añadió el Alcalde, "un día por la mañana y cambiar una cerraduras y dejar a unas paisanas sin poder entrar a sacar las cosas que hay allí, cuando tienen un local concedido por el Ayuntamiento. Hay que hacer una resolución y hay que darles un plazo de audiencia, por si tienen algo que decir. Yo no puedo llegar, quitar la cerradura y decir, ahora ya no entráis, así no trabajamos. Y mucho menos desde este Gobierno, que desde el principio lo que buscábamos es el diálogo, la cercanía y el aunar posturas y trabajar todos juntos. La crisis de las croquetas, como podemos denominarla, no podía terminar así: me parece que es sacar las cosas de quicio y que no tiene ningún sentido todo esto".

Indicó Roberto García que "lo intenté desde el principio, mediar, hablar, dialogar, llegar a un acuerdo. Lo siento, no fui capaz, reconozco que no he sido capaz de conseguirlo". "Y hay una cosa que me gustaría dejar en claro. Yo no milito en el Partido Comunista ni en IU. Yo soy independiente, pero es que coincide que en la directiva de la Asociación de Vecinos de Riaño, que es del sitio del que estamos hablando, no hay nadie que milite en el Partido Comunista, no milita ninguno. Entonces no entendemos a qué bien este trato de favor".

Encierro

Y añadió: "Lo que sí hay en esta asociación, lo que sí hay en esta asociación, es concretamente una persona que yo quiero poner en valor. Y que quiero poner en valor porque esta persona estuvo encerrada en el Arzobispado Oviedo para defender una serie de derechos. Una persona que se ha jugado muchas veces su integridad física, porque no hace mucho que un concejal me recordaba que se subía a una grúa para parar una obra. La memoria, tenemos que respetarla, tenemos que respetar la memoria, tenemos que respetar el trabajo, la entrega, las virtudes de tantas y tantas mujeres, mujeres que han construido la historia de este consejo. Y no podemos maltratarlas. Yo personalmente no puedo consentir que se maltrate a unas personas mayores o que se las trate como si fueran unos mocosos. Lo siento".