Los empresarios piden apoyo a las administraciones para "reinventar" las Cuencas: "Aquí hay grandes oportunidades de negocio"

La patronal asturiana y los empresarios del Nalón pidieron este jueves apoyo a las administraciones para consolidar la "reinvención" del modelo productivo de las Cuencas, tras el cese de la actividad minera. Fue en el marco de la jornada "Impulso Nalón", organizada para mostrar las fortalezas de las empresas y servicios de la comarca.

El encuentro contó con ponencias, mesas redondas y debates. En el acto inaugural participaron Catarina Valdés, presidenta de Empresarios del Nalón (Ena), entidad organizadora; María Calvo, presidenta de Fade; Rafael González, subdirector general de Caja Rural de Asturias; y María Aránzazu González, directora general de Empresa y Comercio del Principado.

María Calvo aseguró que "valoramos este encuentro como algo muy necesario y muy positivo. Yo creo que las Cuencas tienen futuro y tienen ya presente. Ya hay empresas aquí con proyectos y, desde luego, otros que tienen que estar por venir y yo creo que es muy importante difundirlo y difundir también las oportunidades que se generan en este territorio". Y añadió. "Pedimos acompañar eso con medidas porque Asturias es una región industrial y las Cuencas son símbolo de esa tradición industrial; hay que poner el foco para que esa industria no se pierda y esos nuevos proyectos salgan adelante, sean ágiles y que esa transición que todos buscamos sea real".

Escribano

Se detuvo la presidenta de Fade en la inversión que proyecta la ingeniería madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que quiere comprar el antiguo taller de construcciones mecánicas de Duro Felguera, parcialmente ocupado en la actualidad por la empresa asturiana Itemat. El Alcalde, Roberto García, instó a Duro a mover ficha, bien facilitando la operación con Escribano o bien dotando de otra actividad a esta instalación. "Como decía, en general, todos los proyectos que quieren venir a Asturias y especialmente a las Cuencas que requieren esa transición y que vengan nuevas inversiones, a mí me parece que hay que acogerlo positivamente. Desde luego, administrativamente hay que agilizar al máximo para que puedan venir y luego ya los acuerdos entre empresas privadas tienen que ser ellas las que se pongan de acuerdo, lógicamente".

Resiliencia

En su intervención, María Calvo destacó que el pozo Sotón "simboliza esfuerzo, identidad industrial y capacidad de transformación. Esta comarca ha sido durante décadas el motor del desarrollo económico de Asturias, ha atravesado complejos y duros procesos de reconversión y ha demostrado una enorme resiliencia", aseguró la presidenta de fade àra añadir que el "tema que nos convoca hoy no es solo la reconversión, yo diría que la reinvención. Porque reinventar significa evolucionar el modelo productivo, diversificar actividad, incorporar innovación y generar nuevas oportunidades sin renunciar a nuestra base industrial".

También significa, prosiguió Calvo, "atraer inversión, consolidar empresas y crear empleo que permita fijar talento y población. Y desde Fade tenemos una idea clara, que el futuro de nuestros territorios no se construye desde la inercia, se construye desde la iniciativa empresarial. Porque son las empresas las que arriesgan, las que innovan y las que convierten oportunidades en proyectos concretos".

En este punto, Calvo demandó apoyos en la consecución de ese objetivo. "Para que esto sea posible necesitamos además un entorno efectivo, infraestructuras adecuadas, conectividad real y sobre todo, y yo creo que es lo que más nos preocupa hoy, seguridad jurídica y agilidad administrativa. Y también una formación alineada con las necesidades de nuestro tejido productivo". Señaló la máxima responsable de la patronal asturiana que el valle del Nalón "cuenta con unos activos sólidos, un conocimiento técnico acumulado, una cultura industrial, suelo disponible, empresas consolidadas y nuevos proyectos emprendedores que están demostrando que aquí se puede crear valor".

Emprendimiento

Destacó que el sentido de la jornada de este jueves era precisamente "reunir experiencia, emprendimiento, financiación y visión estratégica compartida. Y reforzar algo fundamental para cualquier territorio que quiera avanzar: la colaboración. Colaboración entre empresas, colaboración entre sectores y colaboración público-privada. Porque Asturias necesita comarcas fuertes y las comarcas necesitan empresas fuertes, competitivas con ambición para crecer. Estoy convencida de que esta jornada servirá para generar alianzas y proyectar una visión común del Nalón como espacio atractivo para invertir, innovar y emprender".

Cooperación

También destacó la importancia de favorecer esa cooperación Catarina Valdés, presidenta de ENA, la "colaboración público-privada como la esencia del progreso. Se hace necesaria hoy más que nunca esta colaboración, la buena armonía, el respeto y la confianza. Todos los presentes podemos y debemos contribuir a hacer de nuestra comarca un lugar mejor, un Valle que nos enamore, donde queramos vivir, donde podamos trabajar y generar riqueza, bienestar y abundancia para todos los que la habitamos".

"Tenemos un tejido empresarial muy vivo y alrededor de ese tejido surgen grandes oportunidades de negocio como hacer una transformación forestal, la agroalimentación ecológica, asesoramiento tecnológico, turismo empresas que sean auxiliares de las industrias que ya estén aquí o la asistencia a la tercera edad", enumeró Valdés.

Innovación

Rafael González, subdirector general de Caja Rural de Asturias, tras destacar los buenos mimbres existentes en la actualidad para generar actividad en los valles carboneros, indicó que "ahora mismo creo que en las cuencas pasa un tren al que nos tenemos que subir, el tren de la innovación. En las Cuencas se dan unas condiciones que nos permitirán ser un espacio de oportunidad para proyectos innovadores, que tienen que ser la base de un ecosistema emprendedor que garantice el dinamismo económico, el crecimiento y un crecimiento que sea sostenible".

Cerró el acto inaugural María Aránzazu González, directora general de Empresa y Comercio del Principado, que remarcó que el Valle del Nalón "es una tierra marcada por la industria, por la capacidad de adaptación y por el esfuerzo colectivo. Su mayor fortaleza ha sido siempre su gente, sus empresas, sus profesionales y todas las personas que contribuyen a que esta comarca avance con determinación. En este recorrido, el tejido empresarial ha contado y cuenta con la colaboración de las Administraciones Públicas. El Gobierno del Principado de la Asunción ya se ha desempeñado y desempeña un papel relevante en el acompañamiento y apoyo a la actividad económica del Nalón".