Fade pide que la llegada de Costco se haga "ordenadamente" y en "igualdad de condiciones con el resto de empresas asturianas"
"Toda empresa que quiera invertir e instalarse en Asturias y crear empleo es una buena noticia", señaló María Calvo
María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) tildó de "buena noticia" la llegada del proyecto para el futuro centro de Costco en Bobes (Siero), que prevé una superficie comercial construida de 15.680 metros cuadrados. "Yo creo que toda empresa que quiera invertir e instalarse en Asturias y crear empleo es una buena noticia y nada que decir. El debate no es Costco sí o Costco no, que eso se da por sentado, sino que la tramitación y la llegada tiene que hacerse ordenadamente y sobre todo en igualdad de condiciones con el resto de empresas asturianas. Siendo así, y confiamos en que así sea, pues absolutamente nada más que darles la bienvenida".
Calvo realizó estas manifestaciones en un encuentro empresarial celebrado en el pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio. Sobre la necesidad o no de actualizar las directrices comerciales vigentes desde 2010 en Asturias, Calvo apuntó que "desde la mesa de comercio de Fade, que aglutina todo el sector, grandes, pequeñas y medianas, pues vemos que es positiva una actualización, aunque también las directrices actuales han servido para trabajar y generar empleo y estabilidad durante todos estos años. Yo creo que no hay que demonizarlas, pero es verdad que pasan los años y que requieren una actualización. Y que desde luego el sector se ha sentado con el Gobierno y ha puesto a su disposición a trabajar conjuntamente y a acordar estas normas que serán fundamentales para su desarrollo futuro".
Siniestralidad
Aludió también la presidenta de Fade al plan de siniestralidad regional "Es necesario que todos, empresas, gobierno y trabajadores pongamos todo de nuestra parte para evitar al máximo la siniestralidad laboral. Desde luego cada accidente es una desgracia y tenemos que poner todo de nuestra parte. Así lo estamos haciendo desde la patronal y desde las empresas. En ese sentido, todo esfuerzo que se haga siempre es necesario".
