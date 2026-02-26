Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran Feria del Stock de Mieres: estos son los veinte comercios que participarán en el evento

Calzado, moda, librerías, óptica y hogar se suman a la cita comercial que se celebrará del 28 de febrero al 15 de marzo con grandes descuentos

Participantes en la feria comercial de Mieres.

Participantes en la feria comercial de Mieres. / David Montañés

David Montañés

Mieres del Camino

Mieres acogerá del 28 de febrero al 15 de marzo de 2026 la Gran Feria del Stock de Comercio, una iniciativa que sacará las mejores ofertas al exterior de los establecimientos participantes. Durante más de dos semanas, los comercios adheridos pondrán a disposición del público descuentos especiales y oportunidades únicas en una amplia variedad de productos.

Entre los participantes se encuentran Calzados Alejandra, Calzados Ardura, Camval, Chicas, Disco55, Dulces Sueños Moda Infantil, El Armario de Celia y El Oso Viajero. También se suman Gales Moda Caballero, Kiss, L’Atelier de Hellen, La Óptica, Laberinto, Librería La Pilarica I y II, Marypeich, Mercería Fini, Mirlo Home, Occident Seguros, Radical y Sueñoss.

Noticias relacionadas y más

La campaña está organizada por la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios Ye Mieres y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres. La feria busca dinamizar el comercio local y animar a vecinos y visitantes a aprovechar grandes descuentos en el propio entorno urbano.

