Gran Feria del Stock de Mieres: estos son los veinte comercios que participarán en el evento
Calzado, moda, librerías, óptica y hogar se suman a la cita comercial que se celebrará del 28 de febrero al 15 de marzo con grandes descuentos
Mieres acogerá del 28 de febrero al 15 de marzo de 2026 la Gran Feria del Stock de Comercio, una iniciativa que sacará las mejores ofertas al exterior de los establecimientos participantes. Durante más de dos semanas, los comercios adheridos pondrán a disposición del público descuentos especiales y oportunidades únicas en una amplia variedad de productos.
Entre los participantes se encuentran Calzados Alejandra, Calzados Ardura, Camval, Chicas, Disco55, Dulces Sueños Moda Infantil, El Armario de Celia y El Oso Viajero. También se suman Gales Moda Caballero, Kiss, L’Atelier de Hellen, La Óptica, Laberinto, Librería La Pilarica I y II, Marypeich, Mercería Fini, Mirlo Home, Occident Seguros, Radical y Sueñoss.
La campaña está organizada por la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios Ye Mieres y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres. La feria busca dinamizar el comercio local y animar a vecinos y visitantes a aprovechar grandes descuentos en el propio entorno urbano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Milagro en Blimea: dos heridas leves tras empotrar su coche contra una casa
- El alpinista Juanito Oiarzabal carga en Mieres contra la 'masificación' de las grandes cimas del planeta: 'Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio
- El PP alerta de la pérdida de 3,4 millones de euros si no se conecta la caldera de biomasa del Batán a la red de calor de Mieres
- El Corredor del Nalón se queda sin desdoblar: los técnicos optan por hacer carriles de incorporación y de salida en ocho enlaces
- Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final
- La urbanización de los terrenos del soterramiento en Langreo obligará a cortar tres meses la transitada calle Pepita Fernández Duro
- Tremendo susto en Pajares: una mujer, herida con varias fracturas al chocar contra una valla cuando esquiaba
- El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial