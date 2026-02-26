Gran Feria del Stock de Mieres: estos son los veinte comercios que participarán en el evento

Mieres acogerá del 28 de febrero al 15 de marzo de 2026 la Gran Feria del Stock de Comercio, una iniciativa que sacará las mejores ofertas al exterior de los establecimientos participantes. Durante más de dos semanas, los comercios adheridos pondrán a disposición del público descuentos especiales y oportunidades únicas en una amplia variedad de productos.

Entre los participantes se encuentran Calzados Alejandra, Calzados Ardura, Camval, Chicas, Disco55, Dulces Sueños Moda Infantil, El Armario de Celia y El Oso Viajero. También se suman Gales Moda Caballero, Kiss, L’Atelier de Hellen, La Óptica, Laberinto, Librería La Pilarica I y II, Marypeich, Mercería Fini, Mirlo Home, Occident Seguros, Radical y Sueñoss.

La campaña está organizada por la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios Ye Mieres y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres. La feria busca dinamizar el comercio local y animar a vecinos y visitantes a aprovechar grandes descuentos en el propio entorno urbano.