El influencer asturiano que se ha vuelto "therian": Omaruco la lía parda en Mieres

Lo de los "therian" en España va camino de ser como lo de las meigas, que haberlas haylas pero igual nadie ha visto una en concreto. Ser "therian", según la definición de la comunidad "therian" en Argentina, "significa identificarse psicológica, espiritual o neurológicamente como un animal no humano. No es un hobby, disfraz ni elección, es una parte integral de la identidad de la persona".

Las reuniones de los supuestos "therian" que hay en España están resultando problemáticas. El sábado pasado en Barcelona fueron detenidas cinco personas por los desórdenes públicos que se montaron en la zona del Arco del Triunfo, donde estaba previsto el encuentro estas personas que quieren ser animales. Y lo que pasó es que las personas –algunos de los los curiosos que allí acudieron (unos 3.000)– efectivamente se comportaron como animales y tuvieron que actuar los Mossos d’Escuadra y la Guardia Urbana. Algunos, según las crónicas, les lanzaron raciones de comida de perro y, de paso, insultaron a Pedro Sánchez, en la jerga ultra conocido como el "Perro Sanxe".

En Asturias, lo más parecido a un "therian" que hemos visto ha sido a Omar Antonio Macia García, más conocido como Omaruco, un mierense que crea "contenido" en las redes sociales y que está consiguiendo miles de seguidores porque anda muy preocupado "por la situación", sin que sepamos de qué situación se trata, y que no para de "rezar y orar".

"Rezar y orar por la situación de los gatos"

Omaruco ha cogido el gusto a eso de ser "gatherian". En las últimas horas ha subido a sus redes sociales tres vídeos vestido de gato. El primero consistió en un baile al ritmo de música electrónica en el pasillo de las garrafas de agua de un supermercado. En el segundo, el influencer habla a cámara con la careta de gato: "Me pongo loco, me pongo loco. Rezar y orar por la situación de los gatos". Y en el tercero, recién salido del horno, el mierense ya se viene arriba y entra en una tienda de mascotas.

Visita a una tienda de mascotas

"A ver, ¿cuánto me cobras por cortar el pelo?", le pregunta al dueño del negocio, que reacciona con humor, peinándole su cuerpo de "gatherian". "Soy un 'therian', peíname bien. Soy un gato. Entonces, ¿cuánto me cobras?", afirma Omaruco. "A tí... Yes un gato muy grande, tío...", contesta el empresario.