El PP acusa al PSOE de "reescribir la historia" sobre el cierre del carbón

El Partido Popular ha respondido con contundencia a las declaraciones realizadas por el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, después de que el Ejecutivo autonómico anunciara la solicitud de una reunión con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para abordar el futuro de Hunosa junto a la empresa y los sindicatos mineros. Peláez aseguró que tanto el PSOE como Izquierda Unida defienden la continuidad de la hullera, mientras que “el PP apuesta y apostó” por el cierre. Una afirmación que los populares consideran “rotundamente falsa” y que, a su juicio, busca desviar la atención sobre la gestión actual del Principado.

El senador del PP por Asturias, José Manuel “Lito” Rodríguez, replicó que “quien fijó la fecha de caducidad del carbón fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, no el de Mariano Rajoy”. En este sentido, recordó que la Decisión 2010/787/UE del Consejo Europeo, aprobada en diciembre de 2010, estableció el calendario que obligaba al cierre de las explotaciones no competitivas antes del 31 de diciembre de 2018.

Según el dirigente popular, el Ejecutivo de Rajoy “se limitó a gestionar una herencia ya firmada en Bruselas”, mientras que fue el propio PSOE, con Zapatero en La Moncloa y Joaquín Almunia como comisario europeo de Competencia, quien aceptó el marco que prohibía las ayudas al carbón. Además, el PP recuerda que el proceso de reconversión minera comenzó décadas antes, bajo los gobiernos de Felipe González.

Claridad y garantías

En relación con la reunión solicitada a la SEPI tras la demanda del SOMA, los populares aseguran que apoyan cualquier iniciativa que aporte “claridad y garantías” para los trabajadores, pero exigen al Ejecutivo de Adrián Barbón que “asuma su responsabilidad en la situación actual de Hunosa y en los proyectos industriales pendientes”.

“El futuro de la compañía no puede depender de declaraciones grandilocuentes ni de repartir culpas al adversario político”, señalan Lito Rodríguez, que reclaman un plan industrial sólido, seguridad jurídica y una gestión técnica rigurosa para asegurar la viabilidad de la empresa pública.

El senador considera que el Gobierno asturiano utiliza el debate sobre el cierre de la minería como “arma política”, en lugar de centrarse en resolver los problemas actuales, entre ellos la incertidumbre sobre la térmica de La Pereda y los empleos vinculados a su actividad.

Proteger el empleo

Rodríguez sostiene que la continuidad de Hunosa pasa “por decisiones realistas y por reconocer que el calendario de cierre del carbón fue acordado por gobiernos socialistas”. “Reescribir la historia no salvará ni un solo empleo”, concluyen, insistiendo en que la prioridad debe ser garantizar el futuro industrial de Asturias desde el rigor y la responsabilidad.