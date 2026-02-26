San Martín y Langreo reclaman el desdoblamiento del Corredor del Nalón: así fueron las votaciones en los plenos

Los ayuntamientos de San martín del Rey Aurelio y Langreo se posicionaron este jueves en sesión plenaria a favor del desdoblamiento del Corredor del Nalón (AS-117) “como la alternativa más eficaz para mejorar la seguridad vial y ofrecer una solución estructural a una vía clave para la movilidad diaria del valle”.

El PP llevó la iniciativa a sendos plenos municipales tras anunciar el Principado que el Corredor del Nalón no se desdoblará. El informe de alternativas técnicas encargado por el Administración regional a una empresa opta por otro tipo de soluciones para aliviar el tráfico en esta carretera, "saturada" en algunos puntos, según los propios documentos técnicos. La solución aportada, y por la que se optará al ser "viable técnicamente" pasa por la construcción de "carriles adicionales que faciliten las incorporaciones y las salidas, con el fin de aumentar la fluidez del tráfico". Anunciando que descarta el desdoblamiento y que optará por actuaciones parciales en entradas y salidas.

El PP defendió ayer que esas medidas pueden ser complementarias, pero no sustituyen la necesidad de una solución de fondo: “La seguridad no puede quedarse en parches. Separar sentidos y reducir puntos de conflicto es lo que de verdad protege a vecinos y viajeros. Eso es desdoblar”.

Volumen de tráfico

La moción aprobada defiende que el desdoblamiento es la alternativa más sólida para disminuir el riesgo, mejorar la fluidez y dar respuesta a una carretera utilizada a diario por miles de conductores. Además, plantea que, si fuese necesario, el proyecto se ejecute por fases, pero con un compromiso verificable, con calendario y financiación.

“Cuando se habla de ‘inviabilidad técnica’ conviene recordar que también habría sido fácil decir lo mismo en otras actuaciones complejas, como el desdoblamiento de la carretera de los túneles de Villa, y, sin embargo, se hicieron. Esto no va de imposibles: va de prioridades y de inversión”, subrayó el portavoz del PP en San Martín, José Manuel Pimentao

La moción fue aprobada en Langreo con los votos a favor de los ediles del PP, Vox y los no adscritos. El gobierno local de IU se abstuvo y el PSOE votó en contra. En el caso de San Martín, la propuesta encontró un respaldo unánime. El portavoz popular apeló directamente al presidente del Principado: “Adrián Barbón, siendo de Laviana, sabe perfectamente lo que supone esta carretera para la Cuenca y lo que se la juegan los que la utilizan cada día. Por eso le pedimos sensibilidad y hechos: que el desdoblamiento sea una prioridad real”.