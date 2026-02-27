Un centenario edificio de Mieres (catalogado como bien cultural) reabrirá como referente del deporte de montaña en 2027 tras una inversión de 900.000 euros

El albergue juvenil de Bustiello reabrirá sus puertas en 2027 tras una profunda rehabilitación que acometerá el Principado y que supondrá una inversión de algo más de 900.000 euros. El inmueble, sin actividad desde hace casi dos años, volverá a prestar servicio con 50 plazas y pasará a estar gestionado directamente por el Instituto Asturiano de la Juventud, convirtiéndose en el primer albergue juvenil de montaña dependiente de la administración autonómica.

El proyecto fue presentado en el Ayuntamiento de Mieres por el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; y el director general de Juventud, Francisco de Asís. Por parte del consistorio participaron el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, y la concejala de Juventud e Infancia, Nuria Rodríguez.

Por la izquierda, Nuria Rodríguez, Manuel Ángel Álvarezm Ovidio Zapico, Bratriz González, Francisco de Asís y Daniel Muñiz (arquitecto), con planos del proyecto. / David Montañés

El edificio, construido en 1906 como escuela de niños promovida por el Marqués de Comillas, está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y constituye una de las piezas más emblemáticas del poblado minero de Bustiello, uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del legado industrial asturiano. Su arquitectura responde al modelo paternalista impulsado por las grandes compañías mineras de comienzos del siglo XX, que dotaban a sus poblados de equipamientos educativos, religiosos y sociales para las familias trabajadoras. Aquella escuela fue durante décadas un símbolo de progreso en el valle, y más tarde, desde 1996, reconvirtió su función para acoger a jóvenes viajeros y grupos escolares, hasta su cierre en 2024.

Bien de Interés Cultural

La actuación prevista deberá conjugar la protección patrimonial con las exigencias técnicas actuales. Al tratarse de un BIC, cualquier intervención esta sujeta a criterios estrictos de conservación, respetando fachadas, volumetría, elementos estructurales y valores históricos del inmueble. Al mismo tiempo, el proyecto incorpora mejoras sustanciales en materia de accesibilidad universal, eficiencia energética, aislamiento térmico y modernización de instalaciones eléctricas y de fontanería.

El presupuesto global ronda el millón de euros. De esa cantidad, 50.000 euros ya se han destinado a la redacción del proyecto y la dirección facultativa, mientras que alrededor de 900.000 euros corresponderán a la ejecución material de las obras. La licitación será inminente y el plazo de ejecución estimado es de diez meses, con la previsión de que los trabajos se desarrollen a lo largo de 2026 y permitan la reapertura durante 2027.

El consejero Ovidio Zapico subrayó la importancia de “conjugar la protección de un bien de interés cultural con la creación de un recurso turístico para jóvenes en una comarca con una potencialidad indudable”. Destacó además la colaboración estrecha entre el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Mieres, que ha facilitado los trámites administrativos y la coordinación técnica necesaria para sacar adelante el proyecto.

Medio centenar de plazas

El futuro albergue contará con 50 plazas distribuidas en diez habitaciones, además de comedor con capacidad para un número superior de comensales, nuevos baños, zonas comunes y espacios adaptados. Se instalarán sistemas que mejoren la eficiencia energética del edificio, reduciendo el consumo y la huella ambiental, y se actualizarán las condiciones de seguridad conforme a la normativa vigente. El servicio de hostelería estará abierto a la ciudadanía en general.

El alcalde Manuel Ángel Álvarez agradeció la inversión y destacó que responde a una demanda histórica del concejo. “Bustiello es una de las joyas del patrimonio minero asturiano, una de las catedrales de la minería. Con esta actuación convertiremos la antigua escuela del Marqués de Comillas, con 135 años de historia, en el albergue juvenil más moderno de Asturias”, afirmó. A su juicio, el equipamiento no será solo un alojamiento, sino “una pieza viva del patrimonio industrial”.

La reapertura permitirá reforzar la oferta turística de la zona, especialmente en el ámbito del turismo deportivo y cultural. "Bustiello se encuentra en el corazón del Espacio Protegido de las Comarcas Mineras y muy próximo a una amplia red de senderos y más de 300 kilómetros de rutas ciclistas", destacó el regidor. Además, "la buena conexión ferroviaria y la cercanía a estaciones de esquí y al litoral asturiano amplían su atractivo estratégico".

Desde el Ayuntamiento se enmarca esta actuación en una política más amplia de recuperación de edificios históricos con nuevos usos vinculados a la juventud y la innovación. En ese sentido, Manuel Ángel Álvarez recordó también el proyecto del futuro Centro de Innovación Juvenil que próximamente se habilitará en la casa del Notario Vigil.

Con la rehabilitación del albergue de Bustiello, Mieres no solo recupera un servicio perdido, "sino que refuerza su identidad como territorio que apuesta por conservar su memoria minera mientras proyecta nuevas oportunidades de futuro para las generaciones jóvenes.