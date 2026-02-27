Fingía que debía reparar una avería para entrar en las viviendas y llevarse dinero y objetos de valor: detenido en Langreo un "falso fontanero" que robó en siete casas

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Local de Langreo-San Martín del Rey Aurelio han culminado una investigación que ha permitido la detención de un conocido delincuente de La Felguera. El sospechoso, "con un amplio historial por delitos contra el patrimonio", está acusado de sustraer dinero y objetos de valor en al menos siete domicilios de la localidad utilizando la técnica del "falso revisor", indicó la Policía.

La operación policial se puso en marcha el pasado mes de noviembre, a raíz de la denuncia de un residente de La Felguera que alertaba sobre la sustracción de su cartera dentro de su propio hogar. Según el testimonio de la víctima, un individuo llamó a su puerta alegando que, debido a unas obras en un piso colindante, se había producido la rotura de una tubería. "Con este pretexto, el delincuente logró que el propietario le permitiera el acceso para realizar comprobaciones urgentes del agua caliente en la cocina".

Una investigación basada en indicios tecnológicos

A medida que avanzaban las pesquisas, "los agentes detectaron que el mismo modus operandi se repetía de forma sistemática", señaló la Policía. El autor solía vestir prendas de trabajo "para proyectar una imagen de profesionalidad y generar confianza inmediata en los moradores. Una vez dentro, solicitaba a las víctimas que manipularan grifos o vigilaran desagües en estancias alejadas, un breve lapso de tiempo que el detenido aprovechaba para registrar cajones y apoderarse de carteras, joyas y dispositivos electrónicos".

La labor de la Policía Científica y judicial "fue determinante. Los investigadores lograron vincular al sospechoso con los hechos gracias a minuciosos reconocimientos fotográficos, el visionado de cámaras de seguridad en las inmediaciones de los domicilios afectados y, fundamentalmente, el rastreo técnico de los terminales telefónicos sustraídos. Estas evidencias tecnológicas no dejaron lugar a dudas sobre su autoría en los nueve delitos que finalmente se le imputan".

El timo del "falso revisor"

Este engaño se basa en la "manipulación de la confianza y el factor sorpresa". El delincuente suele hacerse pasar por empleado de compañías de gas, electricidad, agua o servicios técnicos, aprovechando la vulnerabilidad de personas que viven solas. Se presentan sin cita previa alegando una urgencia (fugas, averías en el edificio) o una revisión obligatoria por ley. Una vez en el interior, solicitan a la víctima que realice alguna tarea técnica menor en una habitación diferente. En esos segundos de descuido, el delincuente se apodera de lo que encuentra "a mano". Las víctimas a menudo no son conscientes del robo hasta pasado un tiempo, lo que dificulta la recuperación de los objetos.

Consejos de seguridad

Para prevenir estos incidentes, la Policía Nacional recomienda seguir estas pautas a los vecinos que desconfíen de visitas no concertadas, ya que las empresas de suministros suelen avisar con antelación mediante carteles en el portal o cartas oficiales.Que no abran la puerta a desconocidos y que si alguien se presenta de improviso, pidan que espere fuera con la puerta cerrada mientras el inquilino verifica la información por teléfono con la compañía oficial. Y no utilizar el número de teléfono que el propio revisor le facilite.

Noticias relacionadas

También aconseja una supervisión constante. En caso de permitir el acceso, nunca se debe dejar al trabajador solo en ninguna habitación. Y exigir una identificación ya que los trabajadores legítimos siempre portan un carné profesional visible.