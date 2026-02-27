Holm-Detlev Köhler, sociólogo: "Las Cuencas necesitan políticas inteligentes de vivienda, es muy importante"

Holm-Detlev Köhler, profesor titular de Sociología de la Universidad de Oviedo y experto en reconversión en zonas mineras, protagonizó la ponencia principal del foro "Impulso Nalón", organizado por la Asociación de Empresarios del Valle. En su exposición, trazada bajo el epígrafe "De la reconversión a la reinvención: futuro de las comarcas mineras", Köhler abogó por potenciar la FP dual como instrumento para guiar el cambio de modelo productivo y por políticas de vivienda que atraigan nuevos residentes que generen "vínculos comunitarios" en el territorio, en lugar de segundas residencias que solo capten moradores esporádicos.

"La vivienda es un reto relevante y urgente. Se está comprando y vendiendo vivienda en este valle. Llegan inmigrantes y eso es bueno porque aumenta población, pero muchas de esas viviendas pasan a manos de gente aquí a pasarse unas semanas de vacaciones, con las Cuencas como segunda vivienda, entre otras cosas porque la costa asturiana ya está sobrecargada y es difícil hallar vivienda allí". Y añadió: "Aquí estamos en un contexto que se están generando actividades nuevas, en un entorno agradable y a cuarenta minutos de la playa. Pero esta población no aporta vida social, vida comunitaria. Y esto es lo que necesita este valle".

También alertó Köhler de que "ha llegado, y es un problema general, que la vivienda sea un objeto de fondos especulativos inmobiliarios. Si la vivienda, que aquí aún es asequible, pasa a manos de esos fondos puede encarecerse. Hay mucho capital circulando por el mundo buscando inversiones lucrativas y blanqueo de dinero". "Esto", prosiguió Köhler, "puede convertirse en un problema en esta fase de transición en las Cuencas y habrá que pensar estrategia para frenarlo y atraer compradores de vivienda que quieran desarrollar su vida aquí. Y que quieran participar en la vida social y cultural de esta comarca".

Análisis

En un análisis más general, el sociólogo alemán afincado en Asturias indicó que "ahora mismo hay una transformación de las Cuencas con una nueva orientación hacia sectores como el turismo o sectores de nuevas tecnologías o de energías renovables. Definitivamente toda la historia tradicional siderúrgica minera queda atrás. Y esta transformación tiene sus retos; el valle ha cambiado mucho ya en su carácter físico. Ya es mucho más bonito que antes, ya no es tan contaminado, tan gris. Y ofrece una variedad de atracciones turísticas".

"Y eso hay que cuidarlo", señaló Köhler, "y hay que acompañarlo con políticas inteligentes, por ejemplo, de vivienda, que es muy importante. Los proyectos deben buscar crear comunidad en las cuencas, crear vida social, vida cultural. No solamente atraer dinero, atraer beneficios. Hay que buscar proyectos, aunque sean pequeños, pero que aporten, que contribuyan a la vida social de las Cuencas. Eso me parece la clave de momento", apuntó el experto.

Identidad

Aludió Köhler a proyectos como la descontaminación y la creación de un área empresarial en Nitrastur. "Esos proyectos contribuyen a la mejora física del entorno, ahora sí son importantes, son prioritarios. Porque generan una nueva identidad en la cuenca. Somos una zona bonita, atractiva, ecológicamente interesante, sostenible y con una variedad de oferta del entorno, tanto urbanístico como natural y de montaña".

Agregó el profesor universitario que "150 años de industria dejan muchas huellas de contaminación y esto no se quita de un momento a otro. Pero creo que se está en buen camino en esto, aprovechando el patrimonio".

Apostó Köhler por "trabajar en crear contactos entre los distintos proyectos empresariales y proyectos de formación. Desde siempre he insistido en la importancia de la formación profesional dual. Aquí, lamentablemente se ha insistido mucho en la formación académica, universitaria, y se ha dejado un poco de lado la formación profesional, y sobre todo la dual. Porque la dual pone en contacto la juventud con el mundo empresarial, y además pone en contacto con distintas empresas. La FP dual no solamente genera buenos profesionales, sino también genera lo que yo llamo comunidad".