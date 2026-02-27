Mentalismo, candados, dinamita y mucha magia: el ilusionista José Armas ofrece este sábado un espectáculo en Mieres

José Armas "El Ilusionista" presenta su espectáculo de mayor formato este sábado, a las 20.00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta (Mieres), con entrada gratuita hasta completar aforo.

Los promotores del evento destacaron que se trata de "magia como la vista en las grandes cadenas de televisión, con espectaculares efectos y números de riesgo con fuego, espadas, explosivos, escapismo, apariciones y desapariciones de personas, grandes ilusiones en las que corta a personas en pedazos, teletransportaciones, mentalismo, predicciones... y lo más importante, la participación del público, para que los asistentes formen parte de los efectos mágicos y sean los auténticos protagonistas".

Además, señalaron, el espectáculo alcanzará su "punto álgido cuando los asistentes presencien en directo una teletransportación como la que da nombre a la película 'El Truco Final: El Prestigio', y cuando Armas realice un número de escapismo que consistirá en que varios espectadores lo esposen y encadenen y lo cuelguen en un baúl completamente sellado y candado a varios metros de altura sobre el escenario, momento en el cual prenderán una mecha (de 30 segundos) que irá conectada a 2 cargas de dinamita adosadas en los laterales del baúl. Armas deberá conseguir liberarse de las esposas y cadenas y escapar del hermético baúl antes de que todo salte por los aires, homenajeando así al Gran Houdini".

Trayectoria

José Armas ya ha actuado para cientos de miles de personas, cosechando éxitos en capitales como París, Bruselas, Madrid y Lisboa. Domina las diferentes disciplinas del ilusionismo, desde la magia más clásica a la más moderna, ofreciendo actuaciones muy versátiles en las que el público es parte fundamental de la función.