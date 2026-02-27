Menuda carrera: el Campeonato de Asturias Escolar de campo a través llega a Mieres con 1.500 jóvenes atletas
El parque fluvial ubicado entre Figaredo y Ujo acoge este sábado el Campeonato de Asturias Escolar, que movilizará a unas 5.000 personas
El parque fluvial ubicado entre Figaredo y Ujo, en el concejo de Mieres, acogerá este sábado 28 de febrero las finales regionales del Campeonato de Asturias Escolar de Campo a Través, en el marco de los Juegos Deportivos del Principado 2025/2026. La cita, que se desarrollará entre las 8.00 y las 13.00 horas, incluirá también el II Cross Memorial Aníbal Vázquez.
El evento reunirá en Mieres a alrededor de 1.500 atletas, según los datos facilitados por la Federación Asturiana de Atletismo, y movilizará a cerca de 5.000 personas entre deportistas, técnicos y familiares. En total, participarán escolares de categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto en modalidad femenina como masculina, procedentes de centros educativos y clubes de toda Asturias.
El presidente del Club Atletismo Mieres, Roberto Gutiérrez González, destacó la importancia de que la zona del Caudal sea escenario de una cita de estas características, que convierte al municipio en referente del atletismo base durante todo el fin de semana. La entrada será libre, en una jornada que promete ambiente deportivo y gran afluencia de público.
