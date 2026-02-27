Mieres viaja a los años ochenta y noventa con Festimarket: descubre los contenidos de la renacida feria para coleccionistas

El Ayuntamiento de Mieres recupera este año Festimarket, el evento que fusiona artesanía, coleccionismo, mercado clásico y ocio familiar, tras un par de años de parón. La cita se celebrará los días 7 y 8 de marzo en el recinto ferial mierense, que abrirá sus puertas al público de 11.00 a 20.00 horas con un completo programa pensado para todos los públicos.

De la mano de la Asociación Cultural OCEN, artífices de la Feria Internacional de Coleccionismo, Festimarket reunirá alrededor de medio centenar de stands dedicados al coleccionismo y las antigüedades. De este modo, el evento mantiene el espíritu de la clásica FICAST dentro de una propuesta renovada que apuesta por la compra, venta e intercambio de piezas únicas.

Amplia oferta

"La oferta se completa con puestos de artesanía, manualidades, asociaciones y artistas, configurando un mercado variado y dinámico", destaca la organización. Además, la Red de Artesanas del Norte participará activamente en el evento y sorteará una gran cesta de productos entre quienes realicen compras mínimas de cinco euros en sus stands.

Festimarket. / A. Velasco

El programa incluye talleres infantiles y familiares, concursos y actividades para todos los gustos, como torneos de videojuegos, exposiciones temáticas, espacios de realidad virtual y zona de juegos. Escritores presentarán sus obras y no faltará la animación de asociaciones como Orden 66, con ambientación de Star Wars, y North Fantasy, con propuestas inspiradas en el universo de Harry Potter. También habrá exhibiciones y espacios dedicados a Lego y Playmobil, entre otras sorpresas.

Muchos servicios

La entrada tendrá un coste simbólico de dos euros, destinados como donativo a la asociación organizadora. El recinto contará con servicio de bar y cafetería, con menús especiales durante todo el fin de semana. Además, el evento estará tematizado con estética de la cultura popular de los años 80 y 90, en un guiño nostálgico que promete conquistar tanto a mayores como a jóvenes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mieres refuerza su apuesta "por dinamizar la actividad cultural y comercial del concejo, ofreciendo un fin de semana de ocio alternativo que combina tradición, creatividad y diversión".