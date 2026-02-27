Protesta en la residencia de mayores Valle del Caudal de Mieres: trabajadores, usuarios y familiares denuncian los "recortes" de plantilla

Los trabajadores de la residencia municipal Valle del Caudal han decidido mantener el pulso con el Ayuntamiento de Mieres en pleno proceso de licitación del contrato de gestión del centro. La plantilla volvió este viernes a concentrarse a las puertas de la residencia, acompañada por residentes y familiares, para denunciar lo que consideran recortes de personal que están afectando tanto a la calidad del servicio como a sus propias condiciones laborales.

La protesta coincidió con la celebración del 37 aniversario de la residencia, una fecha señalada que los empleados aprovecharon para dar mayor visibilidad a sus reivindicaciones. Poco antes de que en el interior del centro se desarrollara la comida conmemorativa con la presencia de la concejala de Servicios Sociales, Teresa Iglesias, en el exterior los trabajadores hacían oír su malestar.

En un comunicado difundido en nombre de toda la plantilla y con el respaldo de los sindicatos UGT y CCOO, las delegadas de personal denunciaron que, tras la concentración celebrada el pasado lunes 23 y ante la “falta de soluciones reales”, persisten los recortes en distintas áreas del centro. Según detallan, la reducción de efectivos afecta a gerocultores, personal de enfermería, cocina y portería.

Participantes en la protesta, frente al centro residencial. / D. M.

Los trabajadores rechazan la justificación ofrecida por el Ayuntamiento, que habría vinculado la situación a la desaparición del denominado “personal COVID”. La plantilla sostiene que esos refuerzos extraordinarios desaparecieron hace años y que en algunos departamentos “nunca existieron”, por lo que consideran que se trata de un argumento que "no responde a la realidad actual del servicio".

“Exigimos al Ayuntamiento de Mieres que garantice personal suficiente en todos los sectores para un servicio municipal de calidad”, señalan en el comunicado. A su juicio, cada recorte supone “menos tiempo y menos cuidados” para las personas residentes, muchas de ellas con altos niveles de dependencia y necesidades específicas de atención.

Condiciones laborales

Los empleados insisten en que la reducción de plantilla no solo repercute en los usuarios, sino también en las condiciones laborales de quienes trabajan en el centro. Alertan de una sobrecarga de tareas y de un aumento de la presión asistencial que, advierten, puede terminar afectando al bienestar de trabajadores y mayores.

Durante la concentración, los participantes corearon consignas y exhibieron pancartas en defensa de una atención digna. “No vamos a tolerar mentiras ni excusas”, remarcan en el escrito. “Basta ya de mentiras. Exigimos hechos y soluciones reales, no comunicados que intenten ocultar la realidad de los recortes”.

La plantilla asegura que no cesará en sus movilizaciones hasta que se garantice una atención adecuada y se refuercen los equipos en los distintos departamentos. “No se va a parar hasta que se garantice una atención digna y de calidad para todas las personas residentes”, afirman. Asimismo, anuncian que seguirán convocando concentraciones en las próximas semanas si no se producen avances.

El conflicto se produce en un momento clave, con la nueva licitación del contrato de gestión como telón de fondo. Los trabajadores temen que el nuevo marco contractual consolide la reducción de efectivos y reclaman que el pliego garantice ratios de personal suficientes.

“Hoy son ellos, mañana puedes ser tú”, señala la plantilla, apelando a la responsabilidad colectiva en el cuidado de los mayores. Agradecen además el apoyo recibido por parte de familiares y vecinos, y subrayan que continuarán defendiendo tanto los derechos laborales como la calidad del servicio en un centro que consideran esencial para el municipio.

Postura del gobierno local

La explicación que se da respecto a los recortes es que el centro "venía manteniendo operativo los refuerzos extraordinarios que se fijaron en la pandemia, siendo la única residencia en Asturias que mantenía aún estos refuerzos de personal, y se ha procedido a normalizar la situación, manteniendo incluso algunos refuerzos en áreas como limpieza",

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de Mieres puntualizan que respetan la movilización de las trabajadoras, "pero no la compartimos". "No solo no hay recortes de personal", aseguran, "sino que la residencia cuenta con más personal que el que exige la normativa para un equipamiento de sus características".