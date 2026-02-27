La recuperación del Nalón entre Lada y Riaño vuelve a fluir: el Principado tramita una obra que evitará inundaciones y culminará un paseo fluvial de 20 kilómetros

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado ya ha puesto en marcha los trámites para acometer la recuperación del río Nalón entre Lada y Riaño. Se trata de una ambiciosa obra con un coste de ocho millones de euros que inicialmente iba a acometer la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pero que finalmente asumirá el Principado con cargo a los fondos mineros. La actuación permitirá prevenir inundaciones y culminar el paseo fluvial de la comarca, que ya conecta Puente d'Arcu (Laviana) con Lada (Langreo), a lo largo de más de veinte kilómetros.

El Gobierno regional ya ha solicitado a la Confederación Hidrográfica la "autorización para la ejecución de las obras" del proyecto de "Restauración hidráulica, morfológica y ambiental del río Nalón, en el entorno de la antigua central térmica de Lada", según recoge la edición de este viernes del Boletín Oficial del Estado (BOE). En ese boletín, la Confederación somete a información pública el expediente de autorización de las obras y detalla algunos de los "trabajos previstos durante la ejecución del proyecto" como son "la adecuación hidráulica y recuperación del cauce del río Nalón, en una longitud aproximada de 1 kilómetro, la renaturalización del espacio inundable en la margen izquierda y el acondicionamiento de la margen derecha del cauce para su futura urbanización".

Convenio

Iberdrola y el Ayuntamiento formalizaron hace un año la firma de un convenio urbanístico sobre el uso de las riberas del río Nalón de la antigua central térmica de Lada. Ese acuerdo fijó la cesión al Consistorio, por parte de la compañía energética, de una superficie de 25.000 metros cuadrados en el entorno de la térmica, en avanzado proceso de desmantelamiento.

En un primer momento, existía el compromiso de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico asumiría el coste de las obras, con un coste de ocho millones de euros, pero la prórroga del presupuesto estatal frenó el proyecto. El pasado verano apareció una vía de financiación alternativa, debido a la fallida ampliación del centro tecnológico de El Entrego. La licitación de este proyecto quedó desierta y los 10 millones de euros del proyecto, con cargo a los fondos mineros, corrían el riesgo de desaparecer si la obra no estaba concluida en marzo de 2026. El Principado «redimensionó» el proyecto y planificó un edificio más pequeño, de 1,8 millones. Al mismo tiempo, adelantó que destinaría el dinero restante, algo más de 8 millones de euros, a la rehabilitación y adecuación del río Nalón a su paso por Lada.

Espacio de ribera

La actuación permitirá recuperar un amplio espacio de ribera en la confluencia con el río Montés y mejorar la protección frente a un posible desbordamiento del Nalón. Según indicó la Confederación cuando se impulsó la iniciativa, "el proyecto reduce la peligrosidad y el riesgo de inundación de la población de La Felguera. Este tramo del río Nalón está incluido en un Área de Riesgo Potencial Significativo de inundación (ARPSI), con una cuantificación tanto de la peligrosidad como del riesgo calificados como extremos. Con la actuación proyectada se protegen las márgenes frente a las avenidas".

La obra incluye la demolición de los muros verticales de hormigón que "constriñen el río, ampliando su espacio con la incorporación de 62.882 metros cuadrados de terreno al dominio público hidráulico y la plantación de 2.990 árboles propios de la ribera". En total, se prevén 297.870 metros cuadrados de desmontes y la construcción de una nueva pasarela peatonal, entre otros trabajos.

Paseo fluvial

De esa forma, se podrá afrontar uno de los grandes proyectos de mejora urbana y paisajística de la comarca. Esta obra permitirá culminar el paseo fluvial que actualmente ya conecta Lada con Puente d’Arcu, en Laviana. Se completará, de esta forma, un recorrido de más de veinte kilómetros siguiendo el cauce del río Nalón, como eje vertebrador de la comarca. En algunos puntos de ese trazado, ese paseo fluvial está acondicionado en ambas márgenes de río y, en otras partes, forma parte de parques y espacios urbanos diferenciados.