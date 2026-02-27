Cómo renovar el apoyo a las Fiestas de Sama

La Asociación Cultural Fiestas de Santiago de Sama ya está inmersa en el proceso de renovación del carnet de socio para este año 2026. Se lleva a cabo todos los viernes, entre las 17.00 y las 19.30 horas en la sede de la misma. Cada socio puede renovar su abono por el mismo precio, 30 euros. También está abierto el proceso para nuevos miembros, tanto adultos como niños.

Concierto de Estopa / lne

Por otro lado, Sama celebrará una de sus fiestas más emblemáticas, la de los Huevos Pintos, durante el mes de abril. La organización corre a cuenta de la Asociación Cultural Fiestas de Santiago de Sama. Dentro de la programación, que se concretará en su totalidad próximamente, destaca el ciclo de conciertos que impulsa la entidad. El miércoles, 1 de abril, Tekila será protagonista; el día 2, le tocará el turno a la Orquesta Saudade; el viernes 3, Grupo Cayena; por último, el sábado, "Estopaos, el Tributo a Estopa", planea ser uno de los platos fuerte de esta edición. Para cerrar cada día de celebración habrá DJ.

Pintacaras / lne

La Asociación Fiestas de Santiago de Sama no ha dejado de ser parte activa de la vida social y cultural de la localidad desde que iniciara en 2024 su actividad. La celebración del Antroxu, los Huevos Pintos, las Fiestas de Santiago o el impulso de la iluminación navideña se encuentran entre sus acciones más destacadas.